ACTUALIDAD AZULGRANA
El Camp Nou acogerá el Barça-Eintracht de Champions el 9 de diciembre
La UEFA da luz verde a que el estadio azulgrana pueda albergar la sexta jornada de la máxima competición continental
La UEFA ha dado luz verde para que el Spotify Camp Nou albergue el partido del Barça contra el Eintracht de Fráncfort del 9 de diciembre correspondiente a la sexta jornada de la Champions League. El FC Barcelona ha logrado convencer al máximo organismo europeo de que el estadio en reformas ya está capacitado para acoger encuentros de la máxima competición continental como a partir de este sábado hará de la Liga.
El Camp Nou volverá a ser la casa del Barça después de haber recibido por parte del Ayuntamiento de Barcelona la licencia de primera ocupación 1B que permite abrir la zona de Lateral y con ello dar cabida a 45.000 espectadores. Se inaugurará la nueva era este sábado ante el Athletic, continuará contra el Alavés el día 29 y seguirá ante el Eintracht.
La UEFA ha aceptado que el Camp Nou ofrece garantías de que el tiro de cámara televisiva mostrará un aspecto poblado, de que el palco de autoridades estará cubierto gracias a que va a ser trasladado a la primera gradería, bajo el resguardo que ofrece la segunda, y falta ver dónde se ubicará la afición alemana para que esté suficientemente segmentada.
La UEFA también ha entendido como excepcional la situación del FC Barcelona y ha permitido que a media fase de liguilla de la Champions cambie de escenario para sus partidos como local, algo que en principio no está permitido.
El Barça informa en su comunicado que en los próximos días pondrá a la venta de las entradas para el partido europeo. Habrá curiosidad por saber qué precios establece después de la polémica por las elevadas pretensiones para ver el estreno del estadio ante el Athletic. Para curarse en salud, el club azulgrana recuerda que aquellos socios que hayan adquirido el pase de temporada el encuentro en cuestión ya está incluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- Un nuevo escenario musical se abre en Alicante: te decimos dónde
- Alejandro Bañón (Colegio de Registradores): «Se está aprobando más del 80 % de los registros de pisos turísticos»
- Las familias se niegan a confinar a sus hijos ante una dana en Alicante si los centros no son seguros
- Alicante será reconocida este sábado como 'Lugar de Memoria Democrática
- La oriolana que se salvó de que le cayera encima la palmera que acabó con la vida de un joven de 22 años en Torrevieja
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche