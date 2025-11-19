El HLA Alicante y el Horneo Eón, felices con la modernización de sus pabellones

Los dos pabellones de referencia en la ciudad de Alicante se modernizarán, así lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local este martes. El Pedro Ferrándiz, casa de un Lucentum que está cuajando una de las campañas más ilusionantes de su historia reciente y el Pitiu Rochel, feudo de un Horneo Eón que está inmerso en la élite del balonmano español, mejorarán su imagen de cara a las retransmisiones y a los servicios que proporcionan tanto a los espectadores como a los patrocinadores. Para ello, el consistorio ha aprobado un presupuesto de 249.477,07 euros, IVA incluido.

"Creo que ese pabellón debería tirarse abajo y construir uno nuevo" Daniel Adriasola — Presidente del HLA Alicante

Las dos entidades, HLA Alicante y Horneo Eón, se muestran muy felices por esta modernización de sus respectivas casas, pero desde la parcela del baloncesto, destacan que todavía falta mucho por hacer. "Nuestra valoración es, por un lado, positiva, y por otro, un alivio. Para el Ayuntamiento de Alicante, que ahora es propietario del pabellón y para lo que es el propio Centro de Tecnificación, que menos que tener algo actual y no un marcador penoso como el que hemos tenido durante estas últimas 15 o 20 temporadas", señalaba Daniel Adriasola, presidente del HLA Alicante respecto al Pedro Ferrándiz.

El principal representante del Lucentum ha comentado que a lo largo de los últimos años se han ido realizando reformas en el pabellón, pero sobre el estado de este, su postura es bien clara. "Creo que ese pabellón debería tirarse abajo y construir uno nuevo, pero una vez que ya está ahí y que es el más grande la ciudad, es cierto que se han ido haciendo mejoras".

Una imagen más moderna

Esta modernización, que contará con el suministro y la instalación de videomarcadores, U televisiva y pantallas de tipo LED, mejorará la visión de Alicante hacia el exterior deportivamente y visualmente hablando. De hecho, así lo veía Adriasola. "No es una cuestión de que el Lucentum se beneficie de esto, sino que la imagen de Alicante mejorará. Cuando los equipos de fuera vengan y vean un marcador del siglo XXI será mejor para la imagen de la ciudad".

Sin embargo, para el presidente del Lucentum, no se debe quedar ahí y todavía faltan muchos aspectos que pulir. "El siguiente paso, como mínimo, debería ser cambiar el parquet, porque lleva muchísimos años y como se ve, tiene muchísimo desgaste", opinaba.

Horneo Eón Alicante

Por parte del Horneo Eón Alicante, su presidente Jaime Cremades, ha agradecido esta modernización y la califica como "muy positiva". "Tanto la Concejalía de Deportes como el Ayuntamiento se han portado muy bien en esto. Es cierto que para la Asobal, la exigencia era tener la U televisiva y un videomarcador más, pero no hemos tenido ningún problema. Para nosotros era muy importante, mi valoración es muy positiva".

Sobre si todavía existen otros aspectos a mejorar en el Pitiu Rochel, el presidente del Horneo Eón ha comentado que se está trabajando en el aire acondicionado, pero eso supone que con el tiempo también llegará. "En la última visita que tuvimos de la Asobal, que fue el día del Barcelona, se quedaron muy contentos con cómo se había modernizado el pabellón, sobre todo por la historia que tiene", añadía.

"Ver el Pitiu me pone los pelos de punta" Jaime Cremades — Presidente del Horneo Eón

"Todo el mundo que viene al Pitiu destaca lo bien que se ha quedado el pabellón. Es un templo del balonmano en Alicante y de gran referencia a nivel nacional. Los que tenemos más años recordamos bien lo que es y lo que supuso para Alicante. Verlo ahora me pone los pelos de punta. A lo mejor, si se hubiese hecho otro pabellón más grande hubiese estado bien, pero el Pitiu se ha convertido en un monumento para Alicante", sentenciaba.

La primera piedra está puesta y una vez esta modernización esté terminada, los dos principales pabellones mejorarán su imagen, ya no solo pensando en sus propios aficionados y jugadores, sino en grandes eventos de interés nacional, como la fase final de la Copa del Rey de balonmano.