El IVF no cobró al Hércules el alquiler del Rico Pérez entre 2017 y 2023

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), propietario del estadio José Rico Pérez, no reclamó al Hércules los pagos correspondientes al alquiler de la instalación desde 2017, año en que el recinto pasó a ser de titularidad pública, hasta 2024. Fue en febrero de ese año, tras el cambio en el Consell, cuando el IVF requirió al club la documentación necesaria para calcular el monto de la deuda acumulada desde 2019, primer paso para su liquidación, que aún está pendiente y que el club pretende afrontar mediante la ejecución de obras en el maltrecho estadio.

En los siete años de gestión del Botànic, el IVF, bajo la dirección de Manuel Illueca, no llegó nunca a requerir las cuentas anuales del club, indispensables para estimar el canon, fijado por contrato en un 7 % de los ingresos de abonos, taquilla y derechos televisivos del club. Al mismo tiempo, durante ese periodo el Hércules incurrió en una «evidente falta de mantenimiento periódico» del inmueble, según concluyó un informe que en 2022 encargó la propia entidad pública.

Dos años perdidos

Además, según han explicado fuentes de la Generalitat, las deudas de 2017 y 2018 han prescrito por no haber sido reclamadas dentro del plazo de cinco años que establece la ley, lo que provoca una pérdida irrecuperable para el patrimonio público.

En la etapa del Botànic, el IVF nunca requirió las cuentas del club, necesarias para calcular el canon

Por otra parte, el requerimiento del IVF para que el club se pusiera al día con el alquiler y el mantenimiento se produjo justo después de que se publicara la sentencia judicial que ratificaba la validez hasta 2032 del contrato firmado en 2007 entre el Hércules y Aligestión, la sociedad propietaria del estadio antes de que el banco del Consell lo adquiriese en subasta concursal. En aquel juicio, la pretensión del IVF era poder resolver el contrato y firmar un nuevo convenio de uso, pero desestimada esta idea y con el contrato ratificado, el ente público procedió a reclamar al club el cumplimiento de las cláusulas.

Manuel Illueca y Carlos Parodi, durante la visita del exdirector del IVF al Rico Pérez para supervisar el inicio de las obras en 2023. / HECTOR FUENTES

La primera respuesta del Hércules tuvo lugar en julio de 2024, y para finales de octubre de 2024 el IVF estableció que la deuda total ascendía a los 165.725 euros, sin IVA, por el uso del estadio entre julio de 2019 y julio de 2024. Casi un año después, el club blanquiazul respondió al dueño del recinto con un informe sobre las visibles deficiencias del inmueble, alegando que las actuaciones necesarias no son de mantenimiento, conservación o reparación ordinaria (que por contrato corren a cargo del inquilino) sino que tenían un caracter extraordinario y que, por tanto, se deberían imputar al propietario.

El club ofrece pagar con obras

De esta forma, la oferta del Hércules fue satisfacer la deuda del alquiler con el pago de las obras, que «no pueden demorar por más tiempo», según expresó el propio club en su escrito ante el deplorable estado del Rico Pérez. En total, la intervención presupuestada por encargo de las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta alcanza los 281.961 euros, sin IVA. Además, con esta propuesta, el Hércules ha reconocido de forma tácita la existencia de un adeudo.

La postura del IVF ha sido favorable a que se salde la deuda con la ejecución de las obras por parte del club, no sin que antes hubiera determinado un perito qué parte de la intervención corresponde en exclusiva al inquilino, y qué parte puede ser asumida por el Consell. Tras la comprobación técnica, el IVF reconoció que se podrían compensar unos 114.742 euros del monto adeudado, restando todavía unos 50.000 euros más a deber por el Hércules.

El mal estado del Rico Pérez indigna a la afición del Hércules. / Pilar Cortés

Actualmente, el inicio de las actuaciones de rehabilitación, que resolverían el deterioro del hormigón en vigas y forjados y mejorarían la impermeabilización en varias partes del estadio, está a la espera de que el club y el IVF se pongan de acuerdo sobre la cantidad que corresponde a cada parte para así proceder al pago por compensación que propuso la entidad deportiva al banco del Consell.

De tal modo, las actuaciones que requiere el coliseo herculano siguen en el aire hasta que ambas partes no resuelvan sus diferencias en este último punto. Esto, además, remite al comunicado que unilateralmente publicó el club de fútbol a principios de agosto para informar de una intervención «de urgencia» en el estadio antes de que arrancase la temporada, la cual no se ha producido y que, en todo caso, en aquel momento se encontraría en una etapa temprana de conversaciones.