Montemar ya vibra con el Challenger

Las instalaciones del Club Atlético Montemar están acogiendo uno de los torneos más importantes de la temporada con la participación de jugadores de primera fila como Carlos Taberner, Marco Trungelliti, Daniel Mérida, Elmer Moller, Clement Tabur o Lorenzo Giustino. La tercera edición del Challenger ATP Ene Construcción está llenando prácticamente las gradas desde el principio, ya que ha despertado gran expectación el hecho de poder presenciar en directo un torneo de alto nivel. Los abonos para los días grandes (viernes, sábado y domingo) se agotaron a los pocos días de ponerse a la venta.

Gran expectación del torneo en Montemar / INFORMACION

Montemar ha dispuesto todo a la perfección para convertir las jornadas en una gran fiesta del tenis con un gran número de voluntarios y gente del club volcada con el evento.El enfrentamiento de cuartos de final de este jueves entre Zolar y Moller promete emoción antes de los días en los que está garantizado el lleno en las instalaciones. Cincuenta y seis tenistas situados a partir del número 100 del ranking están compitiendo en las pistas de un complejo deportivo que este mes de octubre cumplió el 50 aniversario de su inauguración. Veinticuatro tenistas llegaron desde la fase previa y 32, de la final. Además, 16 parejas de dobles. Los torneos Challenger conforman el segundo escalón del tenis profesional.