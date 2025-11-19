El Orihuela empata en Coria y acecha los los puestos de "play-off" de ascenso a Primera RFEF

El encuentro aplazado por la disputa de la final de Copa RFEF en Ourense se ponía al día con la visita del Orihuela al Coria extremeño. El conjunto escorpión sacó de La Isla un empate en un choque donde Angel de inicio mandaba en área un remate a topar con un central local y pasada la media hora Alex Salto probaba a Alonso. El Coria en pies de Jaraiz y el ex del Eldense Chavales tampoco acertaron a batir a Buigues.

En la segunda parte la suerte no acompañaba al Orihuela cuando Angel Sánchez en un disparo vería tocar en ambos poste un balón finalmente repelido cuando atisbaba el gol. Tampoco era certero minutos más tarde Ayo en una segunda mitad que se fue diluyendo en cuanto a ocasiones de peligro, con un Coria conservador y un Orihuela que acabó concediendo un empate que no desagrada a ninguno de los dos conjuntos. Los de Pato asientan la séptima plaza con quince puntos, navegando en zona plácida de la 2ª RFEF.