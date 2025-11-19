Segunda RFEF
El Orihuela empata en Coria y acecha los los puestos de "play-off" de ascenso a Primera RFEF
El equipo entrenado por 'Pato' ha sumado 10 puntos de los últimos 12 posibles y está a solo un punto del quinto clasificado
David Sánchez
El encuentro aplazado por la disputa de la final de Copa RFEF en Ourense se ponía al día con la visita del Orihuela al Coria extremeño. El conjunto escorpión sacó de La Isla un empate en un choque donde Angel de inicio mandaba en área un remate a topar con un central local y pasada la media hora Alex Salto probaba a Alonso. El Coria en pies de Jaraiz y el ex del Eldense Chavales tampoco acertaron a batir a Buigues.
En la segunda parte la suerte no acompañaba al Orihuela cuando Angel Sánchez en un disparo vería tocar en ambos poste un balón finalmente repelido cuando atisbaba el gol. Tampoco era certero minutos más tarde Ayo en una segunda mitad que se fue diluyendo en cuanto a ocasiones de peligro, con un Coria conservador y un Orihuela que acabó concediendo un empate que no desagrada a ninguno de los dos conjuntos. Los de Pato asientan la séptima plaza con quince puntos, navegando en zona plácida de la 2ª RFEF.
Ficha técnica
CORIA: Alonso, Jacobo (Jose Antonio, 77’), Gonzalo Llerena, Iñaki León, Benji Nuñez, Tapia, Bautista (Alvaro, 77’), Jaraiz (Adri, 16’), Dawda, Mba (Currás, 58’) y Chavales (Mercadal, 58’).
ORIHUELA: Buigues, Nacho Vila, Ayo (Fram Rivera, 67’), Monterde (Bensaad, 83’), Angel Sánchez (Pipa, 83’), Alex Salto, Miranda (Lara, 67’), Juanma, Booker, Solsona (Solano, 67’) y Rubén García.
GOLES: no hubo.
ÁRBITRO: Francisco Sáez (comité andaluz). Amonestó por parte de los locales a Adri Pérez y Gonzalo Llerena.
INCIDENTES: Partido correspondiente a la jornada 10 de la Segunda RFEF, aplazado al coincidir con la final de la Copa Federación disputada por el Orihuela.
