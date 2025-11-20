El atleta sajeño Alejandro Pujalte, plata en el Campeonato de España Junior

El halterófilo sajeño Alejandro Pujalte Ochoa logró una brillante medalla de plata en el Campeonato de España Junior de Halterofilia en categoría 71kg en el estilo dos tiempos, celebrado en la localidad guipuzcoana de Zarautz. El deportista, que compitió representando a la Comunidad Valenciana, alcanzó una marca de 129 kg en la modalidad de dos tiempos en su tercer intento, lo que le permitió subir al segundo escalón del podio nacional.

Alejandro Pujalte con su medalla / INFORMACION

Pujalte, de apenas dos años y medio de trayectoria en este deporte, entrena bajo la dirección de Manu Martínez, coach de @pandora_weightlifting_academy, centro ubicado en Novelda e integrado en el Club Valencia Halterofilia. En este breve pero intenso recorrido, Alejandro consiguió en 2023 una medalla de plata en el Campeonato Autonómico Sub 17 con un entrenamiento de solo seis meses, en 2024 y 2025 logró el oro en el Campeonato Autonómico Junior, y ahora esta destacada medalla de plata en el Campeonato de España, cerrando así la temporada por todo lo alto.

El deportista firma actualmente un total olímpico de 224 kilos, un registro que confirma su rápida progresión y su prometedora proyección en la halterofilia nacional. Mirando al futuro, Alejandro y su entrenador ya trabajan con un objetivo claro para los próximos años: luchar por una medalla en el total olímpico en los próximos campeonatos nacionales.