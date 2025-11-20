Marea humana en Benidorm: esta es la carrera que rompe todos los límites

La Benidorm Half 2025 presentó la que ya se puede subrayar como una edición de récord en el Hotel Meliá Benidorm este jueves. Un evento deportivo en el marco del running, que se desarrollará tanto en la distancia de Media Maratón como de 10K el próximo sábado 22 de noviembre en sesión vespertina-nocturna, y que, por lo pronto, ya bate su propio récord de inscritos: de los 6.500 de 2024, que ya fue su mejor registro histórico, a los 9.132 para este año. Además, un hito seguramente difícil de igualar por otras carreras en el panorama nacional: el 44,4% de los participantes llegarán desde un mismo país desde fuera de España como es Reino Unido.

En el acto de presentación, estuvo presente el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, Javier Jordá; el director de la carrera, Fernando Brotons; el medallista olímpico y leyenda del atletismo español Fermín Cacho; la ganadora de la pasada edición en 10K, María Fuentes; la directora de Olympikus España, Paula Morales; el responsable de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en Alicante de Coca-Cola, Ramón Alonso; la responsable de promoción de running en Visit Benidorm, Laura García; el CEO del Grupo Aurrerá, Ina García; y como anfitrión el director del Hotel Meliá Benidorm, Alberto Varela.

“Este fin de semana Benidorm se vuelca con el deporte, con el running. Estamos un año más junto a la organización, y es de destacar la espectacularidad, el crecimiento, los récords hay de inscritos con 9.132 personas. Es ‘la carrera’, es la gran prueba, y hay una gran simbiosis con Benidorm. Damos la bienvenida a todos los participantes con el mejor de los deseos para sus objetivos”, valoró el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, Javier Jordá.

“Desde que asumimos la organización de la Benidorm Half, hemos conseguido cumplir con objetivos clave para Tour-Sport como la promoción del deporte, la internacionalización de los eventos, la generación de buenas experiencias para el participante y ser generadores de turismo deportivo. Incluso con todo lo que significó la pandemia de 2020, este evento ha crecido progresivamente y subiendo cada edición en número de corredores. El año pasado en este mismo acto anunciábamos un récord de 6.500 inscritos, pero este año vamos a más con 9.132, siendo muy significativo que el 50,5% vienen desde fuera de España”, explicó Fernando Brotons, director de la prueba.

La carrera, organizada por Tour-Sport Promociones Deportivas, se convierte en la principal carrera por inscritos de la provincia de Alicante. Rompe la barrera de los nueve mil corredores y al cierre de este proceso para poder participar en la Benidorm Half 2025 se registró una cifra total de 9.132 corredores, de los que 4.616 participantes, el 50,5%, serán extranjeros. Y como hito, 4.043 runners serán británicos, que significan el 44,4% del volumen de corredores censados en la prueba.

El crecimiento de esta carrera no queda ahí, superándose año tras año también en un parámetro clave como la internacionalización. En la Benidorm Half, habrá representados hasta 37 países. España, con 4.516 runners (49,5%), y Reino Unido, con esos 4.043, serán los más significativos. Junto a estos, destacan Irlanda (108), Noruega (74), Bélgica (72), Países Bajos (72), Polonia (42), Italia (38), Alemania (23), Francia (22), Suecia (18).

La representación española, analizando al detalle las cifras, de los 4.516 inscritos, 1.934 serán de la provincia de Alicante (42% sobre el total de españoles), y los 2.582 restantes llegarán de otras 46 provincias. Un top-5 en este caso con Alicante a la cabeza, quedaría completado con Valencia (704), Madrid (463), Albacete (424), Murcia (184).

“Somos una marca con 50 años de trayectoria que aterriza en Europa para acompañar al corredor y corredora popular a crecer en la experiencia del running”, expresó la directora de Olympikus España, Paula Morales.

Presentación con la presencia de Fermín Cacho y María Fuentes / INFORMACION

El detalle de los datos es aún más significativo si se tiene en cuenta el impacto del evento como generador de turismo y riqueza para la ciudad. Del total de participantes (9.132), a Benidorm llegarán 7.198 corredores desde distintos puntos de España y de diversos países, asegurando un notable retorno turístico para la ciudad. Según el estudio de impacto económico elaborado por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia respecto a la edición de 2024, la media de acompañantes por corredor fue de 2,6. Extrapolando este dato a los 7.198 corredores que llegarán desde fuera de Alicante en 2025, se esperan 18.714,8 acompañantes, lo que suma un total de 25.912,8 visitantes.

En cuanto a la distribución de participantes por distancia, el 49,2% correrá la Media Maratón y el 50,8% la 10K. Por sexos, la participación será del 58,7% de hombres y el 41,3% de mujeres. En la distancia de 10.000 metros habrá una proporción muy equilibrada: 50,3% de hombres y 49,7% de mujeres. En la 21K, los porcentajes serán del 67,8% de hombres y 32,2% de mujeres.

El circuito está homologado para ambas distancias y la prueba está incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). La 21K (con 21.097 metros) y la 10K (con 10.000 metros) tendrán la salida en la Avenida Comunidad Valenciana (esquina con la calle Bélgica) y la meta en la Plaza de SS.MM. los Reyes de España nº 1 de Benidorm (Ayuntamiento). La organización siempre tratar de ajustar mejoras para el mejor funcionamiento y convivencia entre la vida de la ciudad y el desarrollo de un evento de este calibre. La experiencia del corredor cuenta con un dispositivo sanitario completo, participación de voluntariado y puntos de animación como es el caso de Sprinter.

La Benidorm Half está organizada por Tour-Sport Promociones Deportivas y en 2025 contará con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Benidorm y Visit Benidorm. Sus patrocinadores privados son Meliá Benidorm, Olympikus, Sprinter, Coca-Cola y Sala Marina.