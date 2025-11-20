Medallas para el ECA en la fase provincial del Trofeo Federación

El pasado sábado 15 de noviembre se celebró la fase provincial del Trofeo Federación Individual en Cox, donde las gimnastas del Club ECA se jugaban el pase a la fase autonómica. Las chicas realizaron un gran trabajo, consiguiendo proclamarse segundas provinciales, Blanca Peñas en categoría alevín y Naya Donate en categoría cadete.

Además, y no es para menos, Alba Samper en categoría cadete e Inna Soroka en categoría infantil, consiguieron también su pase al autonómico, aunque no consiguieron subir a podio.

El siguiente objertivo es la fase autonómica que se celebrará el próximo domingo 30 de noviembre en Valencia.