Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gimnasia rítmica

Medallas para el ECA en la fase provincial del Trofeo Federación

Blanca Peñas, en categoría alevín, y Naya Donate, en cadete, consiguieron sendas platas

Las medallistas del ECA

Las medallistas del ECA / INFORMACION

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El pasado sábado 15 de noviembre se celebró la fase provincial del Trofeo Federación Individual en Cox, donde las gimnastas del Club ECA se jugaban el pase a la fase autonómica. Las chicas realizaron un gran trabajo, consiguiendo proclamarse segundas provinciales, Blanca Peñas en categoría alevín y Naya Donate en categoría cadete.

Además, y no es para menos, Alba Samper en categoría cadete e Inna Soroka en categoría infantil, consiguieron también su pase al autonómico, aunque no consiguieron subir a podio.

El siguiente objertivo es la fase autonómica que se celebrará el próximo domingo 30 de noviembre en Valencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents