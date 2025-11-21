Tenis
El Challenger de Montemar vive este sábado sus semifinales
Trungellity-Zolar y Cadenasso-Giustino, los duelos por el pase a la final tras los emocionantes cuartos
El torneo llena las gradas
Las semifinales de la tercera edición del Challenger ATP ya están servidas. El torneo que se está disputando en las instalaciones del Club Atlético Montemar está brillando por la igualdad de los partidos y por unas gradas llenas. A partir de las 11 horas de este sábado se disputará la primera semifinal del torneo entre Zolar y Trungelliti mientras que a las 12.30 en la pista Iván Navarro tendrá lugar el duelo italiano entre Cadenasso y Giustino. La emoción está servida por un puesto en la gran final del Challenger. Uno de los partidos más emocionantes fue el que enfrentó este viernes a Giustino y Gakhov y que acabó con victoria del italiano por 0-6, 7-5 y 2-6. Por la tarde tendrá lugar la final del dobles entre la pareja formada por Cadenasso-Bondioli frente a Grevelius y Heinonen. La organización ha fijado a las 17.15 el inicio del encuentro.
Gran ambiente de tenis el que se está viviendo toda la semana en las instalaciones del Club Atlético Montemar con un torneo que ha despertado gran expectación en las gradas. Este sábado se vivirá otro lleno en las gradas con la disputa de la semifinales individuales.
