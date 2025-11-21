Conferencia de Álex Roca en Alicante: "Los límites de tu vida los tienes que poner tú"

Disfruta de lo que hagas, sea lo que sea. Sin engañarte, siendo consciente de que con quererlo no es suficiente, que hay que ponerse a ello... y si es con ayuda, mejor, el camino, por proceloso que se antoje, será más llevadero. Álex Roca (Barcelona, 1991), no quiere ser ejemplo de nada, pero sí es un excelente espejo en el que reconocerse, la confirmación de que los límites, que está claro que existen, pueden llegar a superarse incluso en casos tan extremos como el de este atleta con el 76% de sus capacidades sesgadas por una encefalitis herpática sufrida al poco de nacer.

Él ha sido el primer deportista con parálisis cerebral que ha completado un maratón, un desafío que le vale como punto de partida para sus conferencias de superación, de integración y de disfrute de la vida. Junto a su esposa, Mari Carme Maza, ha ideado un lenguaje que le sirve para explicar a través de la voz de ella todo lo que siente, lo que quiere contar... que es mucho.

Alex Roca y su mujer Mar Carme Maza, durante la conferencia que han protagonizado en el Auditorio Puerta Ferrisa de Alicante. / Héctor Fuentes

El lleno en el auditorio Puerta Ferrisa de Alicante da fe de que su discurso permea, cala, motiva, impulsa a seguir adelante, a no rendirse, a no parar, a reírse como antídoto, como el camino más corto hacia la felicidad. «Para mí es un honor estar aquí, en un evento que ayuda a las personas a integrarse laboralmente», dice a propósito de la invitación recibida por parte de la Agencia Local de Desarrollo, ente autónomo del Ayuntamiento de Alicante que ayuda a cualquiera que necesite ayuda a sacar adelante su modelo de negocio.

Datos personales► 34 años tiene actualmente este deportista barcelonés que, con su ejemplo, da impulso a muchas personas, con discapacidad o no.► 76% de discapacidad reconocida fruto de la parálisis cerebral que le ocasionó una encefalitis herpética a los 7 meses de vida.

«Yo pienso que todos tenemos una discapacidad y que lo que debemos básicamente es potenciar aquellas habilidades y realidades que tenemos cada uno. Agradezco muchísimo al Ayuntamiento de Alicante y a Impulsa por hacer posible estos eventos tan importantes», explica Roca antes de iniciar su charla, una que deslumbra desde el título: ‘Los límites los pones tú’.

«Todo el mundo tiene derecho a soñar, derecho a incluirse en un espacio laboral. Deseo y espero que de aquí salgan personas con la mente cambiada, algunos viendo los prejuicios como una oportunidad de cambio y que no los observemos solo en un punto inicial. Gente vea que se puede integrar en espacios laborales porque todos podemos y tenemos que empezar creyendo en nosotros», recuerda el atleta catalán.

«No hay nadie normal, cada uno es diferente, así que déjame intentarlo, permíteme caerme y levantarme»

«Es muy importante que todos nos podamos incluir en espacios laborales para sentirnos autosuficientes y para trabajar nuestra propia autoestima. Pero también la sociedad debe favorecer la inclusión y ofrecer posibilidades laborales a personas con discapacidad también», indica Alex Roca, haciendo que sea su esposa quien replique sus pensamientos mediante un lenguaje de signos único, creado por él, adaptado a sus propias capacidades.

Alex Roca, atleta con discapacidad, comparte su experiencia en Alicante / Héctor Fuentes

Crecimiento personal

«El deporte es lo que a mí me ayuda a conectar mis valores vitales, pero eso no quiere decir que todas las personas presentes tengan que hacer deporte. Hay que tener un hobby para los momentos de ocio, hacer aquello que les guste. Y a mí me gusta el deporte porque me ayuda a soñar a lo grande, a comunicar y, sobre todo, a hacer aquellas cosas que me divierten ayudando a las personas a soñar también, a romper barreras, a romper estos prejuicios de la sociedad que no deberían existir», insiste.

El auditorio del edificio Puerta Ferrisa del Ayuntamiento de Alicante, repleto, antes de la charla de Álex Roca. / Héctor Fuentes

La semana que viene (30 de noviembre) se celebrará el primer maratón Elche-Alicante, «su» prueba, tal vez por ello su consejo sea el más útil que se pueda escuchar: «Veo muchas personas con convulsiones, con pájaras en meta porque tienen conciencia de lo que es realmente esta prueba. Ahora es una moda, entre comillas, y debemos, antes de afrontarla, ir a los médicos, hacer controles, vigilar, trabajar muchísimo el cuerpo. Yo cada año veo mi realidad porque el cuerpo cambia y creo que primero debes empezar desde abajo, andar, correr, pero no podemos correr 42 kilómetros de golpe. Sería una locura. No todas las personas deben hacer deporte, puede resultar peligroso de golpe. Que hagan lo que les guste y lo que les guste soñar». Palabra de Álex Roca.