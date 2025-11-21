El Horneo Eón busca su tercera victoria consecutiva

El Horneo Eón Alicante recibe este sábado al Bidasoa Irún a las 17:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel en busca de la tercera victoria consecutiva que aleje más al equipo de la parte baja de la clasificación. Para ello tendrán que vencer a un Bidasoa Irún que viene motivado tras vencer en competición europea en su casa al Saint-Raphaël (28-32). Participación en Europa que se ganó al terminar 4 la temporada pasada con 39 puntos.

El rival

En cuanto a sus resultados en la liga son bien diferentes. Los de Alejandro Mozas vienen de encadenar dos derrotas consecutivas. La pasada semana en Artaleku ante el Dicorpebal Logroño La Rioja (28-32) y la anterior en su visita al Bathco BM Torrelavega (32-31). Precisamente, lejos de casa ha cosechado 2 derrotas y 2 victorias en los 4 partidos que ha disputado a domicilio hasta la fecha. En su plantilla, destacan Gorka Nieto como su máximo anotador con 33 goles y Jakub Skrzyniarz bajo palos con 66 paradas, en el top 10 de porteros de la liga en estas 9 jornadas disputadas.

El equipo de Roi Sánchez buscará en casa su tercera victoria consecutiva después de ganar la pasada jornada a Granollers en tierras catalanas por 29-31 y, anteriormente, en el Pitiu al Frigoríficos del Morrazo (34-24). Con estos resultados, el conjunto alicantino llega como decimotercero en la tabla con 6 puntos.

El partido

El encuentro comenzará a las 17:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel y las entradas para disfrutar de él ya están a la venta en eonalicante.com. Durante el encuentro, los aficionados podrán adquirir la camiseta oficial de esta temporada en la Liga, así como las bufandas.