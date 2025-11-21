Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El Horneo Eón busca su tercera victoria consecutiva

El equipo alicantino recibe este sábado (17.30) en el Pitiu al Bidasoa

El Eón recibe al Bidasoa este sábado

El Eón recibe al Bidasoa este sábado / Rafa Arjones

Kike Calabuig

El Horneo Eón Alicante recibe este sábado al Bidasoa Irún a las 17:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel en busca de la tercera victoria consecutiva que aleje más al equipo de la parte baja de la clasificación. Para ello tendrán que vencer a un Bidasoa Irún que viene motivado tras vencer en competición europea en su casa al Saint-Raphaël (28-32). Participación en Europa que se ganó al terminar 4 la temporada pasada con 39 puntos.

El rival

En cuanto a sus resultados en la liga son bien diferentes. Los de Alejandro Mozas vienen de encadenar dos derrotas consecutivas. La pasada semana en Artaleku ante el Dicorpebal Logroño La Rioja (28-32) y la anterior en su visita al Bathco BM Torrelavega (32-31). Precisamente, lejos de casa ha cosechado 2 derrotas y 2 victorias en los 4 partidos que ha disputado a domicilio hasta la fecha. En su plantilla, destacan Gorka Nieto como su máximo anotador con 33 goles y Jakub Skrzyniarz bajo palos con 66 paradas, en el top 10 de porteros de la liga en estas 9 jornadas disputadas.

El equipo de Roi Sánchez buscará en casa su tercera victoria consecutiva después de ganar la pasada jornada a Granollers en tierras catalanas por 29-31 y, anteriormente, en el Pitiu al Frigoríficos del Morrazo (34-24). Con estos resultados, el conjunto alicantino llega como decimotercero en la tabla con 6 puntos.

El partido

El encuentro comenzará a las 17:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel y las entradas para disfrutar de él ya están a la venta en eonalicante.com. Durante el encuentro, los aficionados podrán adquirir la camiseta oficial de esta temporada en la Liga, así como las bufandas.

