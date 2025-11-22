Cadenasso-Kolar, final del Challenger de Montemar

Lleno absoluto en las instalaciones de la pista Iván Navarro del Club Atlético Montemar. Las semifinales del Challenger ATP volvió a dejar unas gradas abarrotadas disfrutando de los mejores jugadores del mundo. El jugador checo Zdenek Kolar, número 222 del mundo, superó a Marco Trungelliti por 3-6, 6-3 y 6-3 tras protagonizar una gran remontada. Su rival será el italiano Gianluca Cadenasso, que se impuso a Lorenzo Giustino por 6-1 y 7-6(5). La final entre Cadenasso y Kolar tendrá lugar este domingo (12.00) y pondrá el colofón a un torneo espectacular disputado en Montemar. El encuentro entre Kolar y Trungelliti tuvo de todo. Se vivieron puntos gloriosos con momentos de inspiración alternativos entre ambos tenistas en un duelo que se prolongó más allá de las dos horas y media.

Trungelliti durante la semifinal / César Hernández

El argentino estuvo muy serio en el primer set con un gran dominio ante un Kolar al que no se salían las cosas aunque se le veía un enorme talento en sus acciones. Con el paso de los minutos Trungelliti fue perdiendo eficacia al tiempo que su rival se fue entonando hasta conseguir forzar un tercer set de gran emoción. Los nervios le pasaron factura y el jugador checo mantuvo mejor la concentración sonriéndole la suerte en algunos puntos cerca de la red.

En el segundo partido, disputado bastante más tarde de lo previsto, el italiano Cadenasso dominó sin grandes problemas aunque Giustino se resistió en un igualado segundo set. El día culminó con la final de dobles en la que se impuso la pareja sueca formada por Grevelius y Heinonen (3-6 y 3-6). La entrega de premios finiquitó una gran jornada que este domingo tendrá su momento más grande con la final individual.