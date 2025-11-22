La gimnasia rítmica alicantina brilla a nivel nacional

La gimnasia rítmica de la provincia de Alicante vive un momento extraordinario tras los brillantes resultados obtenidos esta semana en el Campeonato Nacional Base de Conjuntos, celebrado en Castellón. Dos clubes alicantinos, Club Almoradí y Club Atlético Montemar, lograron subir al podio, confirmando el excelente nivel y proyección de sus jóvenes gimnastas.

El Club Almoradí protagonizó una actuación sobresaliente al conquistar un doblete de oros histórico en categorías prebenjamín y benjamín. Estos triunfos consolidan el trabajo formativo de la entidad y ponen en valor el talento emergente de sus deportistas, que dominaron la competición con ejercicios llenos de técnica, coordinación y expresividad.

Por su parte, el Club Atlético Montemar sumó un nuevo hito a su excelente temporada. Su conjunto benjamín, recientemente proclamado campeón autonómico, volvió a demostrar su potencial al conquistar una medalla de bronce nacional con un ejercicio impecable que destacó por su precisión, ritmo y madurez deportiva.

Los éxitos cosechados por ambos clubes suponen un impulso significativo para la gimnasia rítmica alicantina, que continúa consolidándose como referente nacional gracias al esfuerzo, dedicación y alto nivel competitivo de sus deportistas y equipos técnicos.