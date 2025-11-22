El Horneo Eón cae ante el Bidasoa Irún de la forma más cruel

El Horneo Eón tiene un nuevo rumbo con Roi Sánchez a los mandos. Un rumbo que lo marcó la urgencia y los malos resultados, pero que, por el momento, está funcionando a las mil maravillas. Ante el Bidasoa Irún, el conjunto alicantino cayó, pero lo hizo de la mejor manera. El Horneo Eón murió en la orilla y de pie, demostrando que este equipo, ahora sí, está para luchar de tú a tú con los más grandes del panorama nacional. 32-33 reflejó el marcador de un partido que terminó con la posibilidad de haber sido igualado sobre la bocina. Como no podía ser de otra manera, el Pitiu despidió a los suyos con honores, reconociendo el esfuerzo de una gran batalla.

El ambiente en las gradas era inmejorable y desde el arranque contagió la intensidad a los jugadores. No había llegado a Alicante un equipo más, se trataba de un grande y así se encargó de demostrarlo desde bien pronto. El primer parcial que se vio en el parque fue favorable al conjunto visitante y al minuto ocho, el resultado era de 3-6. En la élite del balonmano los errores se pagan caro y tras tres siete metros errados consecutivamente por parte del Eón, la distancia difícilmente se podría reducir.

Un rival infalible

No tardarían en entrar los de Roi Sánchez en el partido y el acierto de cara a portería creció. El Horneo Eón luchaba y luchaba, pero a cada acción de mérito local, sobresalía un nombre para mantener a los suyos por delante. Piotr Mielczarski, a sus 20 años, se echó a todo un Bidasoa Irún a su espalda y fue el gran artífice del triunfo visitante en el Pitiu Rochel. El polaco firmó nueve tantos, cada uno totalmente diferente al otro e imposibilitó cualquier conato de remontada.

Corría el minuto 20 cuando un gol de Robledo selló el empate en el marcador y, posteriormente, sería Iván Montoya quien pondría a los suyos por primera vez por delante. 14-13 y el Pitiu estalló tras ver a los suyos culminar una remontada momentánea. Después de la ebullición, la alternancia de goles entre ambos conjuntos se adueñó del pabellón, hasta llegar a un 17-18 con el que los protagonistas se marchaban al túnel de vestuarios.

Seguirían repartiéndose los goles alicantinos y vascos. Todo igual hasta la llegada de un minuto que, a la postre, sería fatídico. Tres pérdidas consecutivas del Eón, sumadas a tres tantos de los visitantes, terminaría siendo una penitencia demasiada dura para los locales.

Duro castigo

La balanza del partido se desniveló en favor del Bidasoa Irún en el minuto 40. Los chicos de Roi Sánchez estaban pagando de la peor manera un horrible tramo de 60 segundos. Lucharon y pelearon como jabatos hasta el final. La machada se rozó con las manos varias veces y como no podía ser de otra forma, el Pitiu se entregó en cuerpo y alma. Los suyos se pusieron a uno en varias ocasiones, pero en el último minuto, una pérdida dinamitaría cualquier posibilidad. Con todo y con ello, Javier Borragán dispuso de un golpe franco con el reloj a cero. De haber marcado, el Eón hubiese conseguido una hazaña histórica, pero no pudo ser. El disparo se estrelló en la barrera visitante y el triunfo terminó marchándose hasta Irún.

Con un resultado de 32 a 33, el Horneo Eón frena su escalada en la clasificación y corta su racha positiva de tres triunfos consecutivos. Sin embargo, hay más luces a las que agarrarse que sombras. Este equipo está creciendo a pasos agigantados y la próxima semana, en Ciudad Real y lejos de su gente, tendrá su siguiente reto ante Caserío.