Lluvia de récords en la Benidorm Half 2025

La Benidorm Half vivió una jornada de celebración en su edición 2025 con un triplete de récords en tres de sus cuatro categorías. Se firmaron los mejores registros en su histórico tanto en las pruebas masculina y femenina de Media Maratón como en la de mujeres de 10K. Una edición muy significativa ya en la previa al batir su récord de participación con un 9.132 personas con una gran valoración de la organización.

El cuadro de honor de ganadoras y ganadores de la Benidorm Half 2025 se resolvió este sábado en las distancias 21k y 10K con los siguientes nombres: Ben Connor se adjudicó el triunfo en la 21K con un tiempo de 1:03:51, batiendo el récord de la prueba, y Lily Partridge hizo lo propio en mujeres con un registro de 1:12:07. En la carrera de los diez kilómetros, el ganador fue Harry Johnson, que paró el crono en 30:38, y la campeona de la distancia fue Alondra Yairet Negrón Teixidor, con un registro de 33:13, batiendo el récord femenino de este evento y también el absoluto de su país Puerto Rico.

Resumen de las pruebas

En la Media Maratón, el británico Ben Connor se proclamó campeón masculino, parando el crono en meta con un tiempo de 1:03:51, lo que significó batir el récord de la prueba, que estaba en posesión de Luis Agustín Escriche (1:07:23 en 2024). En segunda posición, Alejandro González (Serrano Atletismo) registró una marca de 1:04:21 y el letón Dmitrijs Serjogins (C.A. La Sansi) lo paró en 1:05:11.

En la carrera femenina de 21K, el récord lo tenía la valenciana Laura Méndez (olímpica en Maratón en Tokio 2020) con un tiempo de 1:16:35 en 2024. Pues ese crono lo batió este 2025 Lily Partridge al registrar una sustancial mejora con 1:12:07. La segunda en el podio femenino fue Geles Gimeno, fijando su tiempo en 1:19:45. La tercera plaza tuvo la firma de la corredora María José de Toro (Atletismo C.P. La Roda) con 1:20:47.

En la 10K, el atleta Harry Johnson (Salford Harriers) se proclamó campeón de la distancia con un tiempo de 30:38; en la pasada edición, ya corrió esta prueba en Benidorm e hizo un segundo puesto con un registro 30:34. Precisamente, este 2025, el segundo escalón del podio masculino fue para Javier Mirón (Team New Balance) con un crono de 31:11 mientras que la tercera plaza fue para Pablo Otero (Atletismo Narón), que paró el tiempo en 31:18.

En el cuadro femenino, la victoria fue para Alondra Yairet Negrón Teixidor (Joma-Sport) que corrió para sellar un registro de 33:13, batiendo el récord de la distancia de su país Puerto Rico y también de la prueba benidormense (34:00 de María Fuentes en 2024). En segunda posición, precisamente superó la meta la campeona de la pasada edición, María Fuentes Olcina, que firmó un tiempo de 33:55, mejorando su registro anterior. La tercera plaza del podio fue para Mónica Pascual (CA Benidorm), que paró el crono en 34:48.

“No me esperaba conseguir este récord aquí. Venía a hacer la mejor carrera posible y luego iba a un entrenamiento en Kenia para prepararme para batir el récord de mi país en Valencia, pero estoy encantada de haber conseguido batirlo aquí y también de la prueba. Estoy impactada. El año que viene volveré”, valoróla ganadora del 10K.

Estas son las mejores imágenes de la Benidorm Half 2025 /

Datos de la prueba

La prueba está incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), dándose la salida en la Avenida Comunidad Valenciana (esquina con la calle Bélgica) y la meta en la Plaza de SS.MM. los Reyes de España nº 1 de Benidorm (Ayuntamiento).

La Benidorm Half 2025 ya se presentó como una edición de récord propio de inscritos: de los 6.500 de 2024, que ya fue su mejor registro histórico, a los 9.132 para este año. Además, un hito seguramente difícil de igualar por otras carreras en el panorama nacional: el 44,4% de los participantes llegaron desde un mismo país desde fuera de España como es Reino Unido. La carrera, organizada por Tour-Sport Promociones Deportivas, se convierte en la principal carrera por inscritos de la provincia de Alicante. De esa cifra total de inscritos (9.132 corredores), 4.616 participantes, el 50,5%, fueron extranjeros. Y como hito, 4.043 runners fueron británicos.

El crecimiento de esta carrera no queda ahí, superándose año tras año también en un parámetro clave como la internacionalización. En la Benidorm Half, hubo representados hasta 37 países. España, con 4.516 runners (49,5%), y Reino Unido, con esos 4.043, fueron los más significativos. Junto a estos, destacaron Irlanda (108), Noruega (74), Bélgica (72), Países Bajos (72), Polonia (42), Italia (38), Alemania (23), Francia (22), Suecia (18).

La representación española, analizando al detalle las cifras, de los 4.516 inscritos, 1.934 procedían de la provincia de Alicante (42% sobre el total de españoles), y los 2.582 restantes llegaron de otras 46 provincias. Un top-5 en este caso con Alicante a la cabeza, quedó completado con Valencia (704), Madrid (463), Albacete (424), Murcia (184).

El detalle de los datos es aún más significativo si se tiene en cuenta el impacto del evento como generador de turismo y riqueza para la ciudad. Del total de participantes (9.132), a Benidorm llegaron 7.198 corredores desde distintos puntos de España y de diversos países, asegurando un notable retorno turístico para la ciudad. Según el estudio de impacto económico elaborado por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia respecto a la edición de 2024, la media de acompañantes por corredor fue de 2,6. Extrapolando este dato a los 7.198 corredores que llegaron desde fuera de Alicante este 2025, lo hicieron junto a 18.714,8 acompañantes, lo que sumó un total de 25.912,8 visitantes.

En cuanto a la distribución de participantes por distancia, el 49,2% corrió la Media Maratón y el 50,8% la 10K. Por sexos, la participación fue del 58,7% de hombres y el 41,3% de mujeres. En la distancia de 10.000 metros hubo una proporción muy equilibrada: 50,3% de hombres y 49,7% de mujeres. En la 21K, los porcentajes fueron del 67,8% de hombres y 32,2% de mujeres.