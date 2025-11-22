VegaFibra refuerza su compromiso con el deporte local en 2025 con más de 20 patrocinios en la Vega Baja

VegaFibra, la compañía de telecomunicacioneslíder en el sur del levante español, ha consolidado su apoyo al deporte base y profesional durante este año con una amplia red de patrocinios que superan los 20 acuerdos en la provincia de Alicante. Esta iniciativa subraya el compromiso de la empresa con sus clientes, devolviéndoles la confianza que han depositado en su servicio.

Por supuesto, el patrocinio estrella y más conocido por todos es el del Elche CF, este año en primera división, y por tercer año consecutivo. Pero hay otros muchos equipos que muestran el logo de VegaFibra en el pecho o en otra parte de la camiseta. Entre los destacados se encuentran los patrocinios a equipos de fútbol de renombre, como el Orihuela CF o el Athletic Club Torrellano, que representan el orgullo deportivo de la zona.

Red de patrocinios

VegaFibra ha extendido su apoyo a más de una veintena de clubes locales, fomentando el talento joven y el desarrollo de la cantera en municipios como Orihuela, Cox, Granja de Rocamora, Guardamar, Los Montesinos, La Murada y otros de la comarca. Estos acuerdos no solo proporcionan recursos económicos y visibilidad, sino que también promueven valores como el trabajo en equipo y la integración social.

Además de los equipos de fútbol, VegaFibra ha apostado por una diversidad de eventos deportivos que dinamizan la vida en la Vega Baja. La empresa ha patrocinado numerosas carreras populares y benéficas que han congregado a miles de participantes y recaudado fondos para causas sociales.

También ha respaldado escuelas deportivas completas, incluyendo programas de baloncesto, atletismo y natación en centros educativos y clubes municipales, beneficiando a cientos de niños y jóvenes.

"Estos patrocinios son nuestra manera de agradecer la confianza de nuestros clientes y abonados, que hacen posible el crecimiento de VegaFibra en la región", afirma José Ángel Pic, gerente de VegaFibra. "El deporte es un pilar fundamental en nuestra comarca, y queremos contribuir a que siga siendo accesible y vibrante para todos".

Con esta estrategia, VegaFibra no solo fortalece su imagen, sino que también incentiva un estilo de vida saludable y el orgullo local en el sur de la provincia de Alicante.