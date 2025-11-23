El equipo de fútbol de Alicante que abraza todos los acentos

Alicante es la cuna de un equipo de fútbol 7 donde conviven varias nacionalidades y en el que los migrantes más vulnerables, los que huyen de las situaciones más difíciles que se pueda imaginar en busca de refugio, encuentran un lugar para ser y sentirse integrados.

En la ciudad se creó en 2019 el CEAR CF, el conjunto de fútbol 7 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El proyecto nació en la terreta, pero ha crecido y ya está presente en Madrid, València, Gran Canaria y Málaga. En un balón de fútbol, un campo de césped sintético y, lo más importante, un equipo, cada año un par de decenas de refugiados en Alicante encuentran un espacio de integración, interacción social y vinculación emocional.

Práctica de regate y tiro a puerta. En el centro, equipación del CEAR CF. / Áxel Álvarez

Porque sí, la práctica deportiva trae bienestar físico, pero entre las penas que alberga el corazón de una persona que tuvo que abandonar su tierra y sus afectos, la más grande de todas suele ser la soledad. Soledad a la hora de enfrentar barreras, soledad en el éxito, en el fracaso. Soledad cuando nadie entiende tu idioma. El fútbol, afortunadamente, parece ser una lengua casi universal.

Eso mismo opina Sergio Clemente, entrenador que este curso ha cogido las riendas del equipo: «Es lo que tiene el deporte, y el fútbol en particular le gusta a casi todas las personas, para adaptarse a una nueva sociedad es una plataforma magnífica». Clemente, que también es coordinador y jugador del Hércules Paralímpico, se ha ofrecido a colaborar con el CEAR CF, que se había quedado sin míster para esta campaña.

El equipo juega en la categoría Sexta Azul de la Liga Vistahermosa, famosa competición privada de fútbol 7 de Alicante. Como la gran mayoría de los refugiados que participan en los equipos de CEAR no cuentan con toda su documentación en regla, no pueden federarse, por lo que dependen de jugar en competiciones privadas.

Lo hacen con el apoyo de patrocinadores como la Fundación LaLiga y JD Sports, que se hacen cargo de gastos de fichas y equipaciones, así como de la propia Liga Vistahermosa, que les facilita a coste cero el alquiler del campo para sus entrenamientos semanales.

En cuanto a resultados deportivos, este año la temporada no ha arrancado bien para el CEAR CF, que solo ha sumado una victoria en siete encuentros. El problema, explica el trabajador social de la entidad David Caracuel, está en que cada año la rotación de jugadores es muy alta. Para los refugiados e incluso para muchos inmigrantes es normal cambiar de ciudad en función de las oportunidades laborales, promesas de alojamiento o incluso de una cita en Extranjería.

Un sostén entre el caos

Porque aunque dentro de las líneas de cal que delimitan el terreno de juego todos sean futbolistas con la misma condición, fuera del campo cada refugiado del CEAR CF afronta sus propias problemáticas y lucha por encontrar su lugar en una sociedad ajena.

«Ahora yo no tengo trabajo porque no tengo los papeles necesarios para trabajar, pero estoy esperando», narra Abdourahamane Bathily, conocido como Abdou entre sus compañeros de equipo. Él lleva muy poco tiempo en Alicante, y, sin embargo, ya se maneja en castellano. Para él, el simple hecho de jugar al fútbol ya es un sueño cumplido: «Nunca había jugado al fútbol, mi primera vez fue aquí. De pequeño en Malí miraba el fútbol en la tele y me gustaba mucho, pero no había tiempo para jugar».

Abdou agradece tener este campo abierto para ser él mismo y un equipo con el que sentirse identificado. «A mí me encanta estar aquí porque yo me siento bien cuando estoy jugando con los demás», asegura, y esa es la medalla más brillante que puede dar el fútbol y el CEAR CF a cada uno de sus jugadores.

Abdou Bathily, jugador del CEAR CF. / Áxel Álvarez

Aunque volviendo a lo de los resultados, el míster Clemente mantiene la intención de que el equipo remonte. «Siempre cuesta arrancar y más en este tipo de proyectos, estábamos muy poquitos al principio, pero confío en que con los nuevos fichajes vayamos a mejor», apunta el entrenador, que incluso ha traído a un par de jugadores del Hércules Paralímpico para que colaboren en las sesiones de trabajo.

Sobre la composición de la plantilla, Clemente cuenta que «hay de todo, de Senegal, de Mali de Costa de Marfil, hay un chico ucraniano, un estadounidense y uno de Marruecos». La plantilla, por otra parte, se complementa con algunos voluntarios del CEAR, que ayudan a cumplir la tarea integradora del equipo.

Esta tarea también la deben emprender activamente los propios refugiados, que tenían cerca a Caracuel para recordarles que hablasen todos en castellano y aprovechasen de practicar el idioma. «Yo a veces en broma les digo que si quieren insultarme pueden hacerlo en castellano, que no hace falta que lo hagan en su idioma», dice entre risas Clemente.

Veteranos y noveles

Entre los jugadores que año a año van y vienen, hay algunos que sí que han logrado afincarse en Alicante y continuar en el equipo. Es el caso de Keoulin Keita, veterano del CEAR CF con ya dos temporadas enteras en el conjunto. «A los nuevos hay que acompañarlos un poco porque hay algunos que todavía no entienden el idioma», razona Keita, quien ya ha conseguido tener documentación y trabaja desde hace un tiempo en un almacén de plátanos.

Más allá de sus logros vitales, este jugador, que por talla bien podría ser considerado el «Van Dijk del CEAR CF», es rotundo con los beneficios que le aporta estar en el equipo: «El fútbol significa mucho para mí, me da salud y alegría y me permite conocer a más gente».

Paisano de su compañero Abdou Bathily, a diferencia de él Keita ya había practicado el deporte en su país de origen, pero no al mismo nivel. «Sí, en Malí jugaba, pero no es como aquí, allá jugábamos en el suelo», apostilla Keita.

Keoulin Keita, jugador del CEAR CF. / Áxel Álvarez

Todos en el equipo parecen ser conscientes del privilegio de poder entrenar en un campo impecable, de tener un entrenador y de compartir un par de horas a la semana con sus compañeros de vestuario. Durante el entrenamiento no paran las risas y cada pequeña acción tiene tras de sí un impulso de ilusión. No importa tanto que no todos tengan botines, o ir andando desde sabe Dios dónde hasta el campo de fútbol Padre Arrupe del Colegio Jesuitas, a los pies de la Serra Grossa.

«Estos chicos vienen con muchísima ilusión, les encanta jugar al fútbol y más no se les puede pedir», es lo que valora el entrenador Clemente de su grupo. Antes de que las luces del campo se apaguen, los once jóvenes que entrenaban hacen piña y se preparan para la foto de familia que este reportaje necesitaba. Un grupo que es más que la suma de sus individuos, que significa más que un equipo de fútbol 7, y que acompaña a cada uno de estos futbolistas en su proceso migratorio.