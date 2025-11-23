Florentino avanza una reforma estaturaria el Real Madrid con una "filial" que abrirá a inversores

Florentino Pérez convocará en las próximas semanas una Asamblea Extraordinaria para la reforma estatuaria del Real Madrid, que no comportará un cambio societario para convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva. Como adelantó EL PERIÓDICO, el modelo elegido es la creación de una sociedad mercantil que se abrirá a la llegada de inversores con los que el club blanco ya tiene cerrado su desembarco.

"Blindar el Real Madrid de ataques externos"

El presidente intervino mediada la Asamblea Ordinaria para anticipar las líneas maestras de esta reforma. "Si me comprometo con una cosa, la hago. Lo que quiero decir es que nos queremos proteger de que alguien nos quite nuestro patrimonio. Nuestro modelo roza los 100.000 socios. Desde 2009 delimitamos la entrada a hijos y nietos de socios. Y considero que necesitamos una reforma de estatutos. Pero el único objetivo es blindar al club de ataques externos. Y ponerlo en valor. Llevo muchos años explicando que hay enemigos que quieren quedarse con nuestro patrimonio. Es un obstáculo para aquellos que no nos quieren. Ser socio ha sido, hasta ahora, un sentimiento. Pero siempre habrá quienes se quieran aprovechar de ese vínculo. El presidente de LaLiga ha mostrado su incapacidad para llevar la competición y solo piensa en recaudar más. Y estoy convencido que hagan ataques contra nuestro patrimonio. No es normal que trabajen en unas enmiendas a nuestra espalda y a las de los dos principales partidos políticos, para que los ingresos pasaran a la Liga. Cuando entré en el 2000, cada vez que sufrimos un ataque, lo sufrimos los 100.000 socios. Todos somos dueños del Madrid y lo seremos aún más. Propondré que seamos reconocidos como verdaderos dueños. Con este blindaje, seremos nosotros quienes tendremos la posibilidad de proteger nuestros valores".

Pérez prosiguió explicando el modelo que llevará a referéndum entre los socios: "En este marco, se podrá incorporar un nuevo socio, si hay un fallecimiento, dando preferencia a los hijos. Así, los socios que fallezcan podrán ser reconocidos. Abordaremos este asunto con detalle. Pero no se trata de restringir derechos, sino de reforzarlos. Mantendremos nuestros derechos. Y tendremos más. Tener el carné no será solo algo sentimental, sino que tendrá un valor tangible y real. También permanecerá igual nuestro sistema de apoyos. De este modo nos protegeremos de ataques externos y evitaremos el perder el control del club, como ha ocurrido con otros clubes. Imaginemos que otra Junta Directiva decide que se haga un millón de socios nuevos... Nos protegemos así. Hace 25 años tuve que avalar para salvar al club. Tuve que avalar con 147 millones de euros de mi patrimonio personal, para pagar sueldos de jugadores, entre otras cosas. Todos estos años hemos conseguido que el Madrid pague a todo el mundo y que sea el club más valioso del mundo. El dinero es de los socios. Les quiero decir que vamos a convocar una Asamblea de Compromisarios de carácter Extraordinario y convocaremos un referéndum para que puedan pronunciarse".

Inversores... "con el 5%"

El presidente blanco habló abiertamente de la llegada de inversores al club: "Es mi responsabilidad pedir a los socios que blindemos lo conseguido. La conclusión es clara. El Real Madrid es un club de socios, pero debemos crear una filial en el que los socios seremos los dueños. E incorporaremos una filial minoritaria, de un 5% o así, para valorar al club. No queremos salir a bolsa. Que alguien esté dispuesto a invertir, una cantidad simbólica, es el mejor ejemplo de poder del club. Este inversor o inversores deberán respetar al club. Y si quisieran transmitir su participación, el Madrid debería mediar. Sería un aliado. Hemos construido el mejor club del mundo y necesitamos blindarlo. No podemos permitir que caiga en manos de nadie. Con este caso, someteré a una decisión libre, para seguir siendo el mejor club del mundo.

Y concluyó cargando contras los medios y los rumores sobre su posible marcha del Real Madrid: "Cuando convoquemos la Asamblea Extraordinario explicaremos lo pertinente. Quiero evitar las informaciones que salen en los periódicos. Y nada más. Los que hablan de que quiero dejar el club, pasarlo a una Fundación... No me gusta presumir, pero somos el club más rico del mundo. Todo lo que he leído es un disparate. Y también he leído que esta Junta Directiva está dividida por este referéndum. Lo llevaremos a referéndum y no pasa nada. Es una Junta muy unida y nos da la posibilidad de ser un club independiente. Pero tenemos que ser conscientes de las amenazas que tenemos".