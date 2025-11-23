El HLA Alicante puede con la resistencia de Alega Cantabria

Tacita a tacita y jornada tras jornada, este Lucentum se está encargando de demostrar a propios y extraños que está más que capacitado para enfrentarse y ganar a cualquiera. Ante Grupo Alega Cantabria, los de Perelló han escrito un capítulo más de esta ilusionante temporada, que poco a poco está empezando a convertirse en algo más que un simple anhelo fugaz. Este HLA Alicante está para grandes cosas y junto a Leyma Coruña, está siendo el gran destacado en este arranque de Primera FEB.

El equipo está enganchando a toda una ciudad de Alicante al baloncesto y como no podía ser de otra forma, la afición respondió. Aguardaba en el Pedro Ferrándiz un conjunto rival que llegaba al envite con tres victorias y cuatro derrotas, situado en la zona media/baja de la clasificación. Por otro lado, los alicantinos, emplazados en la zona noble de la tabla, encaraban su octavo partido en un Centro de Tecnificación que todavía no ha visto perder a los suyos este curso.

El partido arrancó y al HLA le costó entrar. En los primeros minutos, daba la sensación de que el único presente en la pista del Pedro Ferrándiz era Deng Geu, más allá de los jugadores del Grupo Alega Cantabria, que se encargaron de demostrar que no habían llegado a Alicante de paseo y que iban a vender cara su piel. Costó, pero con el tiempo, los alicantinos le cogieron la cara al encuentro.

Sin Larsen al inicio, Perelló buscó potencia y físico en la zona con dos torres como Deng Geu y Coulibaly. No le fue mal técnico mallorquín y el pívot ugandés creció en el encuentro hasta el punto de convertirse en el mejor de los suyos durante el primer cuarto. Todo esto hasta el quinto minuto, que fue cuando entró Larsen y el partido cambió por completo.

Nada más comparecer por primera vez, el danés selló su firma en la pista con un triple, presagio de la exhibición que poco tardaría en llegar. Emparejado ante Yu y sus 221 centímetros de altura, Larsen dio una clase magistral de inteligencia y fundamentos en el poste. Pese a ello, Cantabria no se despegaba en el marcador y tras los primeros diez minutos, el marcador reflejaba un 21-19.

Poco a poco iba dando pequeños bocados el Lucentum al partido con parciales positivos. Al arranque del segundo cuarto, la intensidad defensiva alicantina creció y con ella la diferencia en el marcador. El HLA, con buenas rachas, se distanciaba, pero acto seguido los visitantes devolvían esos parciales para volver a igualar el electrónico. Al paso por vestuarios, la ventaja local era de cinco puntos (46-41), en un gran partido de baloncesto, con muchas alternativas, intensidad y dos equipos bien plantados sobre la pista del Pedro Ferrándiz.

Mejoraron los cántabros después del entreacto e impulsados por un Yu preciso desde la línea de tiro libre, volvían a igualar la contienda. El juego de los de Perelló pasó sus peores tramos en el tercer cuarto y solo sumaban gracias a las faltas personales. Pese a cuajar el peor tramo del partido, la ventaja creció y cuando encaraban los últimos diez minutos, la ventaja era de nueve puntos (74-65).

La hora del talento

Llegó la hora del talento. A falta de buen juego, aparecieron los nombres de Jordan Walker y Kevin Larsen. La renta siempre oscilaba entre los siete o nueve puntos, pero un par de malas posesiones complicaron el desenlace del encuentro. A falta cuatro minutos, Cantabria se puso a dos. La polémica no estuvo exenta y también hizo acto de presencia cuando las habichuelas quemaban.

Con gritos de "¡Fuera, fuera!" hacia los colegiados por una técnica a Perelló, cogió el testigo Jordan Walker para matar el partido. El base estadounidense encendió el Pedro Ferrándiz con sus triples y desatascó un partido difícil y trabado. Tras mucha brega e intensidad, los alicantinos doblegaron la resistencia cántabra para sumar su séptima victoria y presentar candidatura al ascenso directo.