El Ilicitano corta su mala racha y Alcoyano e Intercity ganan

Intercity, Alcoyano y Elche Ilicitano firmaron tres victorias que permitieron a los clubes de la provincia rozar el pleno en la jornada de este fin de semana en Segunda RFEF, algo que se escapó por la derrota, pese a adelantarse en el marcador, del Orihuela en San Sebastián de los Reyes. Especialmente relevante fue el triunfo del filial, que llevaba sin ganar desde septiembre.

Derrota oriolana

El Orihuela intentó hacerse de arranque con un encuentro que se mantendría igualado en los primeros compases y antes de la media hora anotó Solano para colocar el 0-1. Por la vía rápida, el conjunto madrileño, en un cabezazo de Marvin situó al descanso el empate. Tras el intermedio, el partido pudo caer por detalles de lado de unos u otros, si bien sería Mario, de penalti, a un cuarto para el final, el encargado de dejar la victoria en Matapiñonera.

Contundente Intercity

El Intercity se llevó el triunfo del Román, abriendo pronto el marcador cuando Pol Roigé a los 9 minutos superó a Guille, adelantando a los alicantinos. Poco más tarde, Nsue conectó de cabeza el segundo y vislumbraba un devenir del encuentro cómodo. En la segunda mitad, Julio Gracia, de penalti, estableció el tercero suficiente para cerrar el triunfo pese al gol local de Siverio.

Solvente Alcoyano

El Alcoyano selló en casa un triunfo sin exigirse demasiado ante un Porreres que pecó de candidez. Los de Fran Alcoy, a los dos minutos, hicieron bueno un cabezazo de Raúl Catalá y dominaron a los isleños, que apenas pusieron un par se cueros al área tímidamente rematados. En la segunda parte, solo con la inercia ofensiva, Chinchilla resolvió bien en la frontal para hacer el segundo, suficiente para vencer a un Porreres que apenas inquietó a Zárraga.

Catalá y Chinchilla firman el triunfo del Alcoyano contra el Porreres / Juani Ruz

Triunfo del Ilicitano

El filial franjiverde acabó con una racha de siete partidos sin ganar y sumó su segundo triunfo del curso, al imponerse, en duelo de canteras, alRayo B. El encuentro empezó mejor para los madrileños, que dominaron de salida. Camino del descanso, Choco anotó el 0-1 y en la reanudación Piri anotó el segundo. Sergio Alonso estrelló en el larguero la más clara de los locales. n