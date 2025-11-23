Kolar brilla en Montemar

Zdenek Kolar se convirtió en el gran protagonista de la tercera edición del Challenger ATP con su victoria ante el italiano Gianluca Cadenasso por un doble 6-4. Las instalaciones del Club Atlético Montemar disfrutaron del mejor tenis con una gran final que puso el colofón a un torneo que ha abarrotado las gradas de la pista Iván Navarro. El checo Kolar se adjudicó el Challenger tras una hora y 47 minutos de encuentro. De esta manera, el tenista, que era cabeza de serie número siete, conquista su cuarto título de la temporada y asciende hasta el puesto 175 del ranking ATP. Se convierte en sucesor de Fognini, que fue el vencedor de la pasada edición en el club alicantino.

Cadenasso y Kolar posan con los recogepelotas del torneo. / César Hernández

La final tuvo que ser detenida dos veces por la presencia de un dron sobrevolando la pista de juego. El juez optó por detener el partido «porque viene en el reglamento y por seguridad para todos». Finalmente, el dueño del dron fue localizado en una de las pistas anexas y el encuentro pudo continuar sin más interrupciones.

Kolar fue el claro vencedor ante un rival que bajó su rendimiento tras sufrir un pequeño percance físico en el segundo set. Desde ese momento perdió la concentración y el tenista checo jugó a gran nivel dejando destellos de su enorme calidad tras brillar desde el principio del torneo destacando en varias facetas del juego llevando al límite a sus rivales. Por su parte, Cadenasso, de solo 21 años, fue un digno adversario y apunta a lograr cosas grandes en el tenis. Subcampeón del torneo en individual y en dobles disputando todos los partidos.

Kolar en plena acción. / César Hernández

Dedicatoria

El ganador dedicó la victoria a su padre y tuvo un gesto con los recogepelotas que le han acompañado durante todo el torneo: «Deseo que les traigan muchas cosas en Navidad a todos».

El ambiente en Montemar fue espectacular no solo en los días grandes sino a lo largo de todo el torneo. Las gradas llenas y una organización de diez tanto para entrar como para salir del recinto de juego. Luis Barcala, alcalde de Alicante, no faltó en uno de los palcos de la final para presenciar el partido pese a tener una agenda cargada de actos.

El club ya piensa en la edición del próximo año en el que cambiarán las fechas del torneo y en principio tendrá lugar en septiembre, con lo que todo apunta a que se inscribirán tenistas de mayor nivel todavía para buscar puntos de cara a los siguientes torneos. No hay duda de que el Challenger ATP está creciendo. Este año las entradas se agotaron de nuevo a los pocos días de ponerse a la venta.