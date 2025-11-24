Albentosa: «La Maratón Elche-Alicante es mi mayor reto como organizador de eventos»

Han sido muchos años detrás de poder organizar una maratón entre Elche y Alicante, ¿Se lo acaba de creer?

Bueno, llevamos mucho tiempo detrás de eso. Parecía que no iba a llegar el día, pero mira, ya estamos a una semana de la primera maratón. Mucho tiempo ha pasado desde que lo pusimos en marcha.

Hubo mucho cambio de fecha hasta que por fin los dos alcaldes dejaron claro que el evento sí que se iba a hacer, ¿Llegó a temer en algún momento por la prueba?

No, tenía claro que se iba a hacer. Desde el momento en el que los dos ayuntamientos estaban de acuerdo y se formalizó todo ya me quedé tranquilo y nos pusimos a trabajar. La única duda era si iban a participar muchos o pocos, pero hemos visto que la gente se volcó desde el principio.

Más de 4.000 atletas...

Nos hemos sorprendido gratamente. Vamos a estar muy cerca de 4500 participantes inscritos. No es fácil en una primera edición, ya que es la más complicada y nadie conoce el recorrido. Es una aventura como cualquier otra maratón, pero es más aventura al ser la primera edición.

Un gran número de corredores viene de otros países...

Vienen de 50 países, lo cual le da un carácter internacional muy importante. Acabamos de celebrar la Gran Carrera del Mediterráneo con 5.200 inscritos y más de 2.000 vinieron de fuera de España. Es muy importante este dato porque también estamos vendiendo el turismo deportivo. En la maratón va a suceder lo mismo. Mínimo los atletas que vienen de fuera una noche la pasan en Elche o Alicante. Luego todo lo que genera la maratón con los acompañantes y demás. Los objetivos iniciales están más que cumplidos y ahora solo queda dar el pistoletazo de salida y que todo salga bien.

¿Qué tiempo se espera?

Esperemos que haya muy buen tiempo aunque se espera algo de frío. Tampoco queremos mucho calor.

Las estrellas se alinearon cuando los dos alcaldes se pusieron de acuerdo para hacer esta prueba

¿Le ha servido la experiencia de las últimas carreras para organizar la maratón?

Sí, la verdad es que sí, porque la logística es la misma. En la Gran Carrera Mediterráneo ponemos cuatro puntos de avituallamiento y en la maratón ponemos ocho, pero también es importante la logística de los guardarropas en camiones trailers y también el traslado de los corredores de un punto a otro gracias a Vectalia. Se nota que ya estamos rodados tras las últimas carreras. Ahora es más distancia y necesitamos mucho más recursos humanos, pero la logística prácticamente es la misma. Es muy importante el apoyo de todos los runners de Montemar ya que sin ellos no sería posible esto.

¿Qué tiene esta Maratón que no tenga otra?

Será parecida a la de Boston, pero allí se sale de un de una población pequeñita y llega a la capital. Nosotros salimos de una población grande como es Elche y llegamos a Alicante. Y es la única maratón que hay en España que sale de un punto y llega a otro.

¿Qué destaca más de la prueba?

El recorrido, que pasa por zona urbana y no urbana. Vamos a contar con muchos puntos de animación. Estoy seguro de que va a ser una maratón muy especial.

¿La cercanía con la maratón de Valencia ha perjudicado o beneficiado?

No nos ha perjudicado porque la maratón de Valencia cuando abre inscripciones a los 2 meses ya las cierra. Puede ser que nos haya beneficiado en el sentido de que como hay una extensa una larga lista de espera si al final no entran los corredores pues tienen que correr una maratón. Entonces, la opción nuestra es la más la más cercana por proximidad y por fecha.

¿Algún corredor de élite que destaque?

Sí, van a venir un unos cuantos corredores africanos, etíopes y keniatas, aún no tenemos confirmación exacta. Vamos a intentar que haya una marca en la primera edición muy aceptable.

¿Todo está saliendo como esperaba en estos momentos previos a la carrera?

Sí, ahora hay muchísimo trabajo y muy importante, la verdad. La feria del corredor y la entrega de los dorsales va a ser en Elche muy cerca de la salida . Ahora tenemos que ir preparando todos los grupos de las tareas de voluntarios, puntos de avituallamientos, puntos de cruces en las diferentes calles, el unir todas las sinergias con la policía local tanto de Alicante como de Elche, Dirección General de Tráfico porque pasamos por una carretera nacional. Todo esto lo vamos coordinando junto con las dos concejalías.

Estamos muy rodados por las últimas carreras y seguro que todo va a salir bien

Es un reto mayúsculo...

Para mí es el mayor reto en el que me he enfrentado a la hora de organizar un evento. Todo el trabajo que hay detrás. Estoy súper orgulloso de que el comité organizador de la maratón del que formamos parte varias personas estén trabajando incesantemente. Ellos tienen sus trabajos aparte y están haciendo muchas horas y les agradezco muchísimo este esfuerzo. Y luego los casi 250 voluntarios que el domingo estarán repartidos en todo el circuito para que todo salga perfecto.

¿Se cumple un sueño?

Siempre he dicho que la provincia tenía que acoger este tipo de prueba. Estamos rodeados, ya no hablamos de Valencia, en Murcia se hace una maratón y en Castellón también. Las estrellas se alinearon el día que los dos alcaldes se pusieron de acuerdo para hacer esta y lo único que yo pido es que esta prueba tenga su continuidad.