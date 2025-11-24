Las alicantinas Arcos y Oppedal, al Mundial de balonmano

El seleccionador nacional femenino de balonmano Ambros Martín ha dado a conocer este lunes la lista definitiva de 17 jugadoras que estarán en el próximo Mundial de Alemania y Países Bajos, en la que están dos jugadoras alicantinas, la lateral petrerina Paula Arcos (Gloria Bistrita) y la extremo torrevejensa Lisa Oppedal (Atticgo Elche).

Martín comunicó el último descarte de las 18 convocadas para la fase de preparación, que fue la lateral derecho del Caja Rural Aula Valladolid María Prieto O'Mullony. Lo hizo tras la última derrota de la selección española frente a Hungría por 37-28 en el último partido de preparación para el Mundial, que se celebró dentro del marco en la Posten Cup.

España cayó ante Noruega y Hungría y venció a Serbia en esta edición de la Posten Cup, que sirvió para preparar el inminente Mundial, que tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre.

Aparte de Arcos y Oppedal hay otras jugadoras convocadas con relación con la provincia. En el torneo estará la lateral Maddi Bengoetxea, que actualmente juega en el Elda Prestigio. Además, también habrá otras balonmanista que pasaron o por la entidad eldense o, sobre todo, por el Atticgo Elche, como Lucía Prades, Danila So Delgado, Jennifer Gutiérrez o Lysa Tchaptchet.

Convocatoria para el Mundial 2025

Portería: Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera).

Central: Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin).

Lateral Derecho: Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio).

Lateral Izquierdo: Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera).

Extremo Derecho: Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera).

Extremo Izquierdo: Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe).

Pivote: Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita), Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).