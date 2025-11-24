El "bronce olímpico" David Valero es homenajeado en la XXIV Marcha de La Nucía

Los 350 bikers de la XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña de La Nucía realizaron un pasillo de honor al bronce olímpico David Valero en la salida de la prueba, en lo que fue su despedida del XCO y del BH Coloma Team. Fue un emotivo acto que emocionó al subcampeón mundial 2022 y leyenda del mtb español (10 veces campeón de España). Los más rápidos en esta edición fueron la belga Alice Pirard y Adelino Moll, que tuvo 28,8 km. y 916 m de desnivel positivo.

Fue una "gran fiesta del mountain bike", con gran ambiente durante toda la mañana y especialmente en la espectacular salida y meta en el Estadi Olímpic Camilo Cano. Ciclistas amateurs y profesionales pedalearon juntos en esta marcha referente a nivel nacional con bikers de 14 provincias (Murcia, Castellón, Cuenca, Albacete, Valencia, Madrid, La Rioja...) y siete nacionalidades diferentes (Bélgica, Francia, Polonia, Rusia, Ecuador, Colombia y España)

La XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña de La Nucía fue organizada por "La Nucía Coloma Bike Club", BH Coloma Team y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana con la colaboración de concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante. También destacar la colaboración del Taller de Empleo de La Nucía y el patrocinio de Coca-Cola.

Ada Moll y Alice Pirard

El bronce olímpico y campeón de España XCO David Valero (BH Coloma Team) demostró una vez más su humildad y deportividad, compartiendo cabeza carrera con los más rápidos y renunciando al pódium. El primer clasificado fue Adelino Moll Mut (101 Faster Team) con 1:20:52, ganando la prueba por "décima vez", convirtiéndose en leyenda de la Marcha de La Nucía. En segunda posición quedó el alteano Amadeo Ferrer Olmedo (CC Algar) con 1:21:25 y completó el pódium Aitor de Dios Crespo con 1:27:18. Destacar la presencia de la "leyenda mtb" Carlos Coloma, bronce olímpico en Río 2016 y director del BH Coloma Team

La primera ciclista en entrar en meta fue la belga Alice Pirard con 1:46:52 que repetía triunfo por cuarto año consecutivo, seguida de Alicia Margalejo Blasco (101 Faster Team) con 1:49:38 y tercera Raquel Pérez Atienza (AM Sonido Energym) con 2:07:24.

E-bikes

Por sexta edición, la Marcha de bicicletas de montaña de La Nucía contó con la participación de e-bikes (bicis eléctricas). En esta categoría Manolo Villaseñor Santonja fue el primero en cruzar la meta con 1:07.18, seguido de Joaquín Illán Ródenas (Mundo Bike Gobik Team) con 1:08:12 y Felipe Solano Domenech (CC Sarriá) con 1:08:18. En féminas e-bikes la primera fue Sandra Villaescusa Villanueva con 1:44:08

El Club más numeroso fue el CC Altea con 12 participantes, que se llevó por el premio del jamón.

40 voluntarios

La Marcha de La Nucía es una de las pruebas más veteranas y populosas del calendario de marchas de bicis de montaña de la provincia y de la Comunitat Valenciana, este año ha cumplido 24 ediciones. El evento fue posible gracias a los 40 voluntarios y voluntarias que hicieron posible esta marcha, destacando la sección trial Club Off Road La Nucía, alumnado de Ciclos FP del IES La Nucía, junto con la colaboración de Emergencias, Protección Civil y Policía Local.