Remo
El Real Club de Regatas de Alicante logra dos oros, tres plantas y un bronce en el Campeonato Nacional de Yolas
El RCRA terminó segundo la competición, mientras que el primero fue el Real Círculo de Labradores de Sevilla
El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, ha obtenido grandes éxitos el fin de semana el Campeonato Nacional de Remo en la modalidad de yolas, celebrado los días 22 y 23 de en el embalse asturiano de Trasona, ubicado en el concejo de Corvera (Asturias). Organizada por la Federación Española de Remo, la Federación de Remo del Principado de Asturias y el Grupo Corvera de Remo, la cita nacional ha contado con la participación de 19 clubes procedentes de 10 comunidades autónomas y 55 tripulaciones.
El RCRA ha sido el segundo club en la clasificación general, mientras que el campeón ha sido el Real Círculo de Labradores de Sevilla. Por otro lado, el conjunto alicantino es subcampeón de España con dos oros, en las categorías cadete masculina y femenina, tres platas y un bronce.
Con este resultado, el RCRA sigue sumando éxitos en las diferentes secciones deportivas, siendo el remo uno de los deportes en el que más triunfos sigue obteniendo.
Equipos del RCRA
Medallas de oro:
- Cadetes femenino - Campeonas de España
- Lirios Huelamo Llorens
- Sara Torres Pinar
- Vega Martín García
- Cristina Pilar Noland Delgado
- Timonel: Marta Galiano Martínez
- Cadetes masculino - Campeones de España
- Enrique Martínez Pérez
- Diego Molina Martínez
- Thiago Pérez Quintana
- Mauricio Nutz Ortiz
- Timonel: Marta Galiano Martínez
Medallas de plata:
- Veteranas Femenino
- María José Porcel González
- Leticia Blanco Turumbay
- Leire Iglesias Armiño
- Alba Molina Suria
- Timonel: Marta Galiano Martínez
- Veteranos Masculino
- Rafael Iglesias Mulhauser
- Fernando Sánchez Viloria
- Manuel Salas Sánchez
- Santiago Luis Martín González
- Timonel: Marta Galiano Martínez
- Juveniles femenino
- Marina López-Sempere
- Carmen Jarabo Pérez
- Lucía Devesa Sirvent
- Aitana Carrión Irurre
- Timonel: Álvaro Miralles Grande
Medalla de bronce:
- Absoluto femenino
- Lucía Navarro Blasco
- Sofía Antón Ruiz
- Violeta Belda Borja
- Ana Salas Córdoba
- Timonel: Álvaro Miralles Grande
