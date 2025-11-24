El Real Club de Regatas de Alicante logra dos oros, tres plantas y un bronce en el Campeonato Nacional de Yolas

El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, ha obtenido grandes éxitos el fin de semana el Campeonato Nacional de Remo en la modalidad de yolas, celebrado los días 22 y 23 de en el embalse asturiano de Trasona, ubicado en el concejo de Corvera (Asturias). Organizada por la Federación Española de Remo, la Federación de Remo del Principado de Asturias y el Grupo Corvera de Remo, la cita nacional ha contado con la participación de 19 clubes procedentes de 10 comunidades autónomas y 55 tripulaciones.

Los deportistas celebran sus logros. / INFORMACIÓN

El RCRA ha sido el segundo club en la clasificación general, mientras que el campeón ha sido el Real Círculo de Labradores de Sevilla. Por otro lado, el conjunto alicantino es subcampeón de España con dos oros, en las categorías cadete masculina y femenina, tres platas y un bronce.

Con este resultado, el RCRA sigue sumando éxitos en las diferentes secciones deportivas, siendo el remo uno de los deportes en el que más triunfos sigue obteniendo.