Un sólido Espanyol tumba al Sevilla con suspense

El Espanyol derrotó al Sevilla en el RCDE Stadium (2-1) con goles en momentos clave de Pere Milla, en el minuto 48, y Roberto Fernández, en el 85, contra un rival que respondió rápido, en el 87 con un tanto en propia meta de Cabrera, pero que no concretó su reacción.

El Sevilla hizo más méritos en la primera parte para ponerse por delante de forma clara, examinando con insistencia a Dmitrovic. De todas formas, el tanto de los locales justo tras la reanudación cambió el guion.

El Espanyol salió fuerte con avisos de Carlos Romero y Kike García en los primeros minutos. El toque de atención más serio fue un uno contra uno de Pere Milla que frustró Vlachodimos en el 7. El Sevilla rebajó las revoluciones adueñándose del balón y equilibró el control del partido.

Los visitantes dejaron claro que tenían pólvora arriba y, tras el ajetreo inicial, examinaron los reflejos de Dmitrovic con un latigazo de Akor Adams al cuarto de hora. Más cerca estuvo Peque, dos minutos después, al mandar el balón a un poste y, posteriormente, al inquietar de nuevo al portero serbio con un remate de cabeza.

El Espanyol había cambiado totalmente el tono desde el inicio, sin apenas presencia en el área rival. El duelo era del Sevilla, que marcaba los tiempos y creaba más peligro. A la media hora, el VAR determinó que no había penalti de Omar sobre Vargas, que firmó una carrera prometedora por una banda.

Antes del descanso, Dmitrovic tuvo que aparecer en numerosas ocasiones para cortar la ofensiva del equipo andaluz, que buscó el primer gol de la noche con insistencia, sin éxito. El Sevilla acabó como el claro dominador de la primera mitad, con la única mala noticia del cambio por lesión de Januzaj.

El guion se alteró por completo en la reanudación. El Espanyol marcó el 1-0 en el minuto 48. Pere Milla remató de cabeza, desde el segundo palo, un centro de Dolan. Los de Almeyda no bajaron los brazos e insistieron en su actitud ofensiva. Ejuke fue uno de los más activos arriba.

El Sevilla había recuperado su electricidad y el balón era suyo. Apretaba a Dmitrovic constantemente en un monólogo ofensivo y Manolo González, técnico del Espanyol, movió el banquillo para no perder frescura arriba y equilibrar el duelo en el tramo decisivo.

El Espanyol resistía, era su principal virtud tras adelantarse en el marcador. Aunque no la única. También tenía hambre y picardía, buscando contras, errores y oportunidades. En el minuto 85, una pérdida del Sevilla tras un saque de puerta de Vlachodimos fue la sentencia, o eso parecía, del choque.

Roberto no falló y colocó el balón pegado a un palo desde la frontal en el minuto 84. Sin embargo, cuando el RCDE Stadium aún celebraba el gol, Cabrera se marcó en propia meta el 2-1. El suspense se alargó hasta el minuto 96 con una falta directa desde la frontal. La lanzó Gudelj y la estrelló contra la barrera. Final.