El Athletic suma un punto insuficiente en Praga

El meta Jindrich Stanek impidió esta noche la victoria del Athletic Club en Praga ante el Slavia, un choque que terminó sin goles y penalizó a los dos equipos, ambos necesitados de la victoria para estar en las eliminatorias de la Liga de Campeones.

Pudo haberla conseguido el Athletic pero el portero checo estuvo magistral cuatro intervenciones decisivas. Una en la primera mitad ante Oihan Sancet y tres seguidas en el inicio de la segunda, todas a remate de Robert Navarro. La última, un estirada felina a cabezazo del delantero visitante, puede competir con cualquier otra como parada del año.

No marcó el Athletic como mereció y tanto el equipo de Ernesto Valverde como el de Jindrich Trpisovsky, dos técnicos que se admiran, siguen fuera de los 24 primeros que se clasifican para seguir en competición tras la Fase de Liga. El Athletic con 4 puntos de 15 posibles y el Slavia con 3.

De salida Ernesto Valverde sorprendió con seis cambios en la alineación respecto a Barcelona, donde salió con el equipo de gala, con la excepción del lesionado Iñaki Williams y Gorka Guruzeta, a quien dio descanso.

No tanto porque no haya hecho rotaciones en todo lo que va de Champions, a la que el técnico rojiblanco antepone la Liga, sino por la tremenda relevancia de un choque que, de perder, dejaría a su equipo al borde del abismo.

Y salir a un partido así sin Nico Williams, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche y Mikel Jauregizar, todos en todo caso por desgaste o alguna molestia física, es un riesgo que no todos los entrenadores correrían.

Más esperada era la alineación checa, muy parecida a la del 3-1 de la última jornada ante el Bohemians 1905 con el que los de Jindrich Trpisovsky, a quien le une una admiración mutua con Valverde, defendieron el liderato del asedio del Sparta.

Arrancó mejor el Slavia, que para el minuto y medio ya había rematado a portería. Aunque fue un disparo mordido del gigantesco Chory, que poco después Vivián despejaba un balón en el área que le buscaba.

Pero la primera gran ocasión fue del Athletic, que no supo resolver como pedía una contra de dos contra uno entre Guruzeta, que ni encontró el momento adecuado para el pase ni se decidió a finallizar, y Sancet, al que al final apuró el único defensa que tenían enfrente los dos delanteros visitantes.

Lo intentó de nuevo Sancet, que disparó por encima de la cruceta desde la frontal. Un tipo de disparo que intentó Provod, también desviado, para cerrar una inicio movido.

Siguió el choque un poco alocado pero sin la finura en ninguno de los dos equipos que demandaban las jugadas de ataque. Las más destacada un chut en paralelo a la línea de gol de la meta de Unai Simón de Chory que no acabó de encontrar portería, poco antes de un descanso al que se llegó entre barullos por diversas zonas del campo.

También fue del Athletic la primera ocasión de la segunda mitad. Y la segunda. Y la tercera. Las tres, en tres minutos, entre el 49 y el 52, de Navarro y en las tres apareció Stanek salvador.

En todas el mérito fue del meta checo, que regaló una de las paradas del año en el cabezazo de Navarro, a centro de Berenguer, en la tercera de las claras oportunidades. En las dos anteriores mejor Navarro en la primera, un duro disparo llegando al área, que en la segunda, quizás demasiado al cuerpo del portero.

No aprovechó el momento el Athletic y ambos técnicos decidieron mover el banquillo. Valverde para dar entrada a Nico, el prometedor Selton y, un poco después, a Jauregizar.

La primera acción a reseñar tras el carrusel de cambios fue una chilena de Chory que sacó en la línea de gol Vivián, si bien tras clara falta sancionada del ariete local a Unai Simón.

Fue el aviso del Slavia de que quería ir a por el partido y asediar el área de Simón, por donde comenzó a concentrarse el juego.

No sacó mucho el conjunto praguense, volvió a aparecer el bilbaíno y otra gran acción defensiva de un jugador del Ahletic, Adama, impidió que marcase Chaloupek en el minuto 81, justo después de que Valverde agotase los cambios.

Uno de los últimos que entró fue Unai Gómez y en un centro suyo desde la línea de fondo que no encontró rematador se fue la última oportunidad de gol.