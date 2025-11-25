Fiamma Benítez: la baza alicantina de la Roja para ganar la Liga de Naciones

Este viernes arrancará en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserlautern la primera de las dos batallas que enfrentarán a las selecciones de Alemania y de España. Ambos conjuntos lucharán por colgarse la medalla de oro en la segunda edición de la Liga de Naciones de la UEFA. Cabe recordar que el historial de la competición solo tiene un precedente y es con las españolas reinando, mientras que las alemanas se tuvieron que conformar con una medalla de bronce. La ida de la eliminatoria será en Alemania este viernes a las 20:30 horas y la vuelta, en territorio español, el próximo martes a las 18:30.

De entre todas las ilustres figuras que aparecen en la convocatoria española, como puedan ser Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Athenea del Castillo o Mariona Caldentey, destaca un nombre con origen alicantino, el de Fiamma Benítez. La centrocampista, ahora en el Atlético de Madrid, cuenta con una dilatada carrera en las categorías inferiores de la selección y, desde noviembre de 2022, también con la absoluta.

Fiama Benítez pelea el balón ante la selección de Bélgica. / EFE

Con padres argentinos, uno de River y otro de Boca, Fiamma Benítez nació el 19 de junio de 2004 en Denia. Desde bien pequeña empezó a dar patadas a un balón y poco a poco fue creciendo con el fútbol como fiel acompañante.

Representó tanto a la selección valenciana como a la española en categoría juvenil y en la temporada 2018-2019 arrancó su andadura en las categorías inferiores del Levante. Dos años después dio el gran salto al primer equipo y debutó con 16 años ante el Logroño.

Su proyección no dejó de crecer y otros dos años después, firmó por el Valencia gracias a "su polivalencia", convirtiéndose en una apuesta de futuro para el conjunto che. Tras dos temporadas a un altísimo nivel, la UEFA la incluyó en el listado de 10 jugadoras jóvenes a tener en cuenta, reconocimiento que le abrió las puertas de varios equipos de primera línea. El que más se fijó en ella fue el Atlético de Madrid y en 2024 empezó a defender la elástica rojiblanca. Siendo una habitual en la Champions y en la competición doméstica, Fiamma se está convirtiendo en una jugadora decisiva ofensiva y defensivamente.

Tuvo la posibilidad de representar a la selección argentina y en más de una ocasión mostró interés en ello, pero, finalmente, se decantó por la española, con la que debutó el 11 de noviembre de 2022. Pese a sumar varias internacionalidades, con goles incluidos, no pudo disputar el mundial de 2023 al ser uno de los descartes del seleccionador. Tras la consecución de la primera estrella estalló todo el caso Rubiales y Fiamma fue una de las que renunció a acudir con la selección en apoyo a Jenni Hermoso.

Fiamma Benítez, junto a Vicky López, en el último entrenamiento de la selección. / David Aliaga/RFEF

Después de las destituciones de Rubiales y Jorge Vilda, volvió con la selección, y desde entonces ha ido engordando sus estadísticas con la absoluta. Formó parte del grupo campeón de la Liga de Naciones en 2024 y ahora, ante Alemania, tratará de reeditar el triunfo el próximo martes.

La vuelta de la final será en el Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid, por lo que Fiamma no ha podido esconder su felicidad. "Va a ser un partido muy emocionante. Para mí, como jugadora del Atlético de Madrid, me hace mucha ilusión poder levantar un trofeo en el Metropolitano. Que se anime la gente, necesitamos a todo el mundo. Ojalá poder disfrutar juntos", declaraba la alicantina en la previa de la final.

Eva Navarro, durante un entrenamiento en la previa de la final ante Alemania. / Europa Press

No será la única jugadora con pasado en la provincia que defenderá los colores españoles ante Alemania. Eva Navarro, delantera del Real Madrid nacida en Yecla, cuenta con un periplo en la ciudad de Alicante. En 2015 fichó por el Sporting Plaza de Argel y tras caer dos años consecutivos en el "play-off" de ascenso a Primera División, terminó fichando en 2018 por el Levante. Ahora defiende los colores del Real Madrid y el próximo martes luchará, junto a Fiamma Benítez, por volver a hacer historia.