Atletismo
La maratón Elche-Alicante «ficha» al recordman eritreo Tewelde
El atleta africano será uno de los principales atractivos de la carrera que se disputa este domingo
A escasos días del pistoletazo de salida de la maratón Elche-Alicante, que unirá a las dos principales ciudades de la provincia este domingo 30 de noviembre en una cita histórica para el deporte regional, la organización de la prueba sigue perfilando los últimos detalles de la misma, entre ellos el cierre definitivo de sus participantes.
Hasta la fecha hay más de 4.400 atletas inscritos de los que, según ha dado ha conocer la organización, uno de los principales atractivos estará en la figura del eritreo Hiskel Tewelde, de 39 años, que posee el récord nacional de la distancia de su país, con un crono de 2 horas, 4 minutos y 35 segundos, conseguido el 17 de octubre de 2021 en la maratón de Ámsterdam (Países Bajos).
Tewelde también atesora buenas marcas en media maratón (1 hora y 4 segundos, en Lille, año 2018), en 10.000 metros (27 minutos y 30 segundos, en Leyde, año 2016) y en 5.000 metros (13 minutos y 17 segundos, en Carquefou, también en 2016).
Palmarés de Tewelde
En su palmarés tiene una medalla de bronce en los Juegos Africanos y otro bronce, este por equipos, en el Mundial de Media Maratón de 2016. Además, participó en los Juegos Olímpicos de 2016, en Río de Janeiro (Brasil), en la prueba de 5.000 metros.
En aquella cita, Tewelde no pudo acceder a la final, al acabar 15º en la segunda serie, en la que compartió tartán con los españoles Adel Mechaal y Toni Abadía, que terminaron por detrás de él. También ha participado en mundiales de atletismo (Londres 2017, 17º en 10.000 metros; y Eugene 2022, 44º en maratón) y de cross (41º en Guiyang 2015).
El eritreo partirá este domingo entre los favoritos para completar el primero los 42 kilómetros y 195 metros de la mítica distancia de maratón que deberán recorrer los atletas participantes en los circuitos preparados para la cita en las ciudades de Elche y Alicante.
