Este es el deporte que espera dar otra alegría a Alicante

Desde las 9:30 horas de este sábado se celebrarán los seis partidos de la segunda jornada de la Liga Nacional de Powerchair España. Participarán los equipos de Levante Masclets de Valencia, C.D. Leganés de Madrid, Nástic de Tarragona, y el anfitrión, el Xaloc Alacant. Los alicantinos dirigidos por José Luis Ferre afrontan esta jornada con la ilusión de conseguir los nueve puntos en juego que se disputan. A las 9:30h. frente al Levante, a las 12h. con el C.D. Leganés, y para despedir la jornada a las 16h. frente al equipo del Tarragona.

El Xaloc Alacant es el actual subcampeón de Liga, y poseedor del título en las tres temporadas anteriores. El objetivo de los alicantinos es conseguir la victoria en los tres partidos a disputar para seguir con sus opciones de conseguir el título esta temporada, ya que en la primera jornada de Liga disputada en Granada solo pudo conseguir tres puntos de los seis disputados tras su victoria 3-0 frente al Levante y la derrota 2-0 con los Leones de Granada, en un partido dominado por los jugadores de José Luis Ferre, pero donde el acierto de cara a puesta la tuvo el equipo andaluz. La jornada se celebrará en el Centro de Tecnificación de Alicante.

La competición reúne a los equipos más destacados / INFORMACION

El Powerchair es un deporte de equipo para personas con discapacidad física y psíquica que utilizan sillas de ruedas eléctricas. Se juega en una pista de fútbol sala y no hay límite de edad a partir de los 16 años. Los equipos pueden ser mixtos y se componen de cuatro jugadores que usan su silla equipada con protecciones metálicas para atacar, defender y golpear una pelota de 33 centímetros de diámetro para marcar goles. A diferencia del fútbol sala convencional, dos defensores no pueden presionar al mismo tiempo a un rival para mantener espacios y distancias de seguridad. El Powerchair se jugó por primera vez en Francia en la década de 1970, donde actualmente existe una liga con tres divisiones. Más tarde se extendió por toda Europa. En el 2006 se creó en Atlanta (EEUU) la Federación de Asociaciones de Fútbol en silla eléctrica (FIPFA).

En España este deporte adaptado es muy joven. La competición impulsada por ACPFE Asociación de Clubes de Powerchair Football Española empezó a andar en la temporada 2019-20 con participación de siete equipos seis de Andalucía y el equipo alicantino del Xaloc Alacant. La competición se suspendió a causa del COVID, y volvió a reanudarse la temporada 2021-22 hasta la actualidad. En estos años este apasionante deporte adaptado ha experimentado un crecimiento exponencial, existiendo esta temporada una liga con dos divisiones, primera, compuesta por siete equipos, y segunda por ocho equipos, y con equipos representantes de toda España, incluida un equipo de las islas canarias. Alicante está representado en primera división por el Xaloc Alacant, y en segunda por el Torrevieja Powerchair.