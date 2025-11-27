Una alicantina brilla en el jiu-jitsu mundial

Una nueva promesa del deporte alicantino ya ha tirado la puerta abajo. Naiara González, a sus 16 años, se ha convertido en campeona continental y mundial de jiu-jitsu, un deporte que conoció de la manera más rocambolesca posible. Desde bien pequeña siempre ha estado muy unida a las artes marciales, con una clara inclinación por el kick boxing. En el pasado, el jiu-jitsu no le interesaba, de hecho, para ella era "un deporte muy feo". Todo hasta que sus caminos se juntaron en el día menos esperado y desde ese preciso instante ya no se volverían a separar.

El momento que marcó un antes y un después llegó junto a Kevin Crespo, su entrenador. Este abrió un gimnasio donde todo pasaba por el suelo, con jiu-jitsu, grappling y MMA. En un combate de esta última arte marcial entre la campeona del mundo y su entrenador, el preparador jugó a tirarla al suelo y ella, al sentirse tan inofensiva y verse tan expuesta, tomó la decisión de que quería empezar a entrenar, ya que ella, hasta el momento, había competido en diferentes disciplinas que no precisaban la habilidad de desenvolverse en el suelo. Desde ese preciso instante le comentó a su padre cuál era su verdadero deseo, puesto que no quería volver a sentirse así nunca más.

Naiara González muestra la medalla de oro conseguida en Roma. / INFORMACIÓN

Poco a poco se fue enamorando del deporte y creciendo con él, hasta el punto de convertirse en campeona mundial. "Me di cuenta de que tenía una capacidad tremenda desde el primer momento en el que la conocí. Solo lleva entrenando conmigo tres años, pero la disciplina que tiene es lo que hace que un deportista llegue a la meta. Hacer cosas que no te apetecen cuando toca hacerlas es clave y ella tiene eso", comentaba Kevin Crespo, entrenador de Naiara González.

A la temprana edad de 16 años, la alicantina se ha convertido en menos de un mes en campeona de Europa en Roma y mundial en Abu Dhabi. El reconocimiento a un duro trabajo de horas y horas y de una decisión arriesgada relacionada con la vida académica que, por suerte, ha terminado saliendo de la mejor manera. Restándole aún segundo de Bachiller, la campeona mundial optó por dejar en pausa esos estudios para poder dedicarse mañana, tarde y noche a entrenar, pasando prácticamente todo el día en el gimnasio.

"Fue súper emocionante ver el sacrificio de todos los días recompensado en la victoria, estoy muy contenta con los resultados. Cuando gané lo primero que pensé fue en que había cumplido uno de mis objetivos. Me puso muy feliz", destacaba Naiara González, sin poder ocultar su felicidad.

Imagen del podio en el campeonato del mundo de Abu Dhabi. / INFORMACIÓN

No todo fue un camino de rosas y para alzarse con la medalla de oro tuvo que emplearse de lo lindo, sobre todo en Abu Dhabi. La sanvicentina se proclamó campeona tras superar cuatro peleas complejas que precisaron de la mejor estrategia, mientras que en Roma solo fueron dos. "Animo a la gente a que pruebe el jiu-jitsu, es un deporte muy bonito en el que se hacen muchas amistades. Aprendes a defenderte y a hacer técnicas, lo disfrutarán mucho", señalaba Naiara González.

Sin presión y quemando etapas poco a poco a su corta edad, sus objetivos son claros, poder ganar el Grand Slam de IBJJF. No es poca cosa este sueño, pues consiste en ganar los cuatro torneos más importantes de la Federación Internacional de jiu-jitsu brasileño en un solo año, siendo estos el Campeonato Mundial, el Campeonato Europeo, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Nacional Brasileño. Una hazaña extremadamente difícil que solo han podido conseguir unos pocos elegidos.

Con la disciplina y la constancia por bandera, Naiara González, junto a su entrenador Kevin Crespo, seguirá dando alegrías a la provincia y representándola por las competiciones más exclusivas del jiu-jitsu, un deporte que ha llegado para quedarse.