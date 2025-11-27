Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deporte en crecimiento

Cristiano Ronaldo une a Ilia Topuria como accionista de WOW FC

La promotora de MMA cuenta con figuras influyentes entre sus principales accionistas y socios.

Cristiano Ronaldo, en un partido con la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo, en un partido con la selección de Portugal. / AP

Begoña González

Begoña González

Barcelona

Las MMA en España no dejan de crecer y parece que deportistas y famosos no quieren quedarse fuera. Este jueves, WOW FC, la promotora de la que Ilia Topuria es accionista en España, ha anunciado que el futbolista Cristiano Ronaldo se unirá a él en el accionariado.

“Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”, afirmó el futbolista de 40 años que actualmente milita en las filas del Al-Nassr de Arabia Saudí.

Desde la compañía, esperan que la participación de Cristiano Ronaldo acelere la expansión global de WOW y refuerce su misión de convertir las MMA en un movimiento cultural mainstream en Europa, Latino América, Oriente Medio y más allá —influyendo no solo en el mundo del deporte, sino también en la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación.

Expansión sin precedentes

En el último año, la promotora ha experimentado un crecimiento explosivo en todos los segmentos demográficos, con la asistencia a los eventos aumentando más del 400% año tras año y las ventas de entradas superando constantemente los 5.000 espectadores por show. La distribución internacional ha llevado los eventos de WOW a más de 170 países, estableciendo a la organización como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate.

“Tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible", afirmó Ilia Topuria acerca del fichaje del delantero.

WOW FC ha expresado confianza en que el rol de Ronaldo será “orgánico y activo”, ayudando a la organización a expandir las MMA como “un catalizador para mejorar la vida de millones”. Tanto los practicantes como las audiencias, “inspirados por la influencia de WOW y CR7, se sentirán empoderados para lograr más y ser mejores”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro años perdidos en Benidorm
  2. Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
  3. El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
  4. ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
  5. Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
  6. -8,1 grados en Alicante: la provincia pasa en dos semanas de noche tropical a heladas en el litoral
  7. La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante
  8. Ocho policías locales de La Vila declaran el próximo 2 de diciembre por no detener a un presunto maltratador

Crevillent aporta medio millar de registros a la Biomaratón de Otoño 2025

Crevillent aporta medio millar de registros a la Biomaratón de Otoño 2025

Huelga y protestas este viernes de los auxiliares de Enfermería a las puertas de los hospitales de Alicante

Huelga y protestas este viernes de los auxiliares de Enfermería a las puertas de los hospitales de Alicante

Villena privatiza el servicio de limpieza y recogida de basuras por 41 millones para la próxima década

Villena privatiza el servicio de limpieza y recogida de basuras por 41 millones para la próxima década

La Feria del Corredor toma Elche y anticipa la llegada de miles de corredores a Alicante: guía práctica para los 4.300 inscritos

La Feria del Corredor toma Elche y anticipa la llegada de miles de corredores a Alicante: guía práctica para los 4.300 inscritos

La Generalitat tiene en Elche proyectos por 34 millones de euros pendientes de pago o de ejecución

La Generalitat tiene en Elche proyectos por 34 millones de euros pendientes de pago o de ejecución

Las reservan hoteleras crecen un 35 % impulsadas por el Black Friday

Las reservan hoteleras crecen un 35 % impulsadas por el Black Friday

Mayte García, secretaria del PSOE en la Marina Baixa, tacha de “desalentador” el discurso de Pérez Llorca

Mayte García, secretaria del PSOE en la Marina Baixa, tacha de “desalentador” el discurso de Pérez Llorca

Alineaciones Getafe-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados

Alineaciones Getafe-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados
Tracking Pixel Contents