Roi Sánchez, entrenador del Horneo Eón Alicante: "Es un partido marcado en rojo"

El Horneo Eón tendrá su próximo compromiso el sábado ante Caserío Ciudad Real en el Pabellón Quijote Arena a las 16:30 horas y en la previa del duelo, Roi Sánchez ha comparecido ante los medios y ha destacado la importancia del encuentro. "Somos dos recién ascendidos que están haciendo las cosas bien, los dos en fuera de las posiciones de descenso y creo que eso es de destacar. Nosotros vamos a Ciudad Real con toda la ilusión para llevarnos los dos puntos. Además, en Asobal, es extremadamente complicado ganar fuera de casa y somos conscientes de que va a ser muy duro", reconoce el técnico.

Respecto al rival del próximo sábado, Roi Sánchez lo describe como "un equipo complicado de preparar". "Ellos hacen cosas que no hacen otros y eso dificulta la preparación". Además, añade lo siguiente. "Sabemos de la dificultad de jugar en un pabellón histórico con más de 3000 personas. Caserío es un equipo bastante compensado en todas las líneas. Hay jugadores suyos que están haciendo una muy buena temporada y nosotros tenemos que seguir en esa línea defensiva que estamos teniendo en estos partidos. Además, hay que controlar esa relación que tienen ellos de llevar muchos años jugando juntos, algunos con 2 ascensos en sus espaldas", explica el técnico gallego.

En cuanto a cómo llega el equipo tras los últimos resultados, Sánchez reconoce que el equipo llega "con confianza". "En los últimos partidos hemos hecho un muy buen trabajo y me atrevería a decir que el partido contra Bidasoa fue el mejor de los 3 que hemos jugado. Pero, aunque hubiéramos ganado el sábado, nuestro objetivo es la salvación y aún está lejos. Solo tenemos 6 puntos. Aunque confío, porque aún quedan 20 jornadas por delante".

En cuanto a si al partido del sábado son más que dos puntos y si Caserío es un rival directo, Roi lo tiene claro: "es pronto para determinar si Caserío es un rival directo. Solo llevamos un tercio de la competición. Puede que sea un rival directo por la distancia de ahora y por la trayectoria de ambos. Lo que está claro es que es un partido muy importante para los 2 y puede ser una fiesta de dos recién ascendidos y creo que se va a poder ver un buen espectáculo".

Sobre la identidad de su equipo, asegura que "aún hay cosas que no están funcionando" como él quería. "Ahora lo importante es sumar y estamos focalizados en ganar el sábado. Estamos mejor que hace unas semanas, pero hay cosas que no hemos podido tocar aún porque no hemos tenido tiempo. El objetivo es sacar los máximos puntos posibles de aquí a Navidad. Aunque el juego no sea el que yo quiero. En enero, con el parón, podremos trabajar con más tranquilidad sin la emergencia de jugar y ganar el fin de semana. Ahora tenemos más puntos que antes y queremos seguir sumando y lograr estos 10 que quedan para llegar a Navidad más tranquilos".