La Selección Española de BTT realizará su última concentración del año en Alicante

Alicante es la provincia elegida por la Selección Española de BTT para realizar su última concentración de 2025 y donde se realizarán valoraciones fisiológicas y un intenso trabajo de técnica en el Bike Park de La Fenasosa.

La seleccionadora nacional, Ana Villar, ha convocado a un grupo de 15 ciclistas entre el 1 y el 5 de diciembre en Alicante. Mónica Estrada, Lidia Benedito, Lorena Patiño, Guillermo Parrado, Esteban Martín, Oihan Alemán, Irene García, Aina Sánchez, Iker Pérez, Laia Rodríguez, Xavi Vidal, Carolina Casares, Pablo Rodríguez Romo, Marta Cano y Estibaliz Sagardoy, serán los integrantes de la concentración que cuenta con varios cadetes que en 2026 disfrutarán de su primer año en la categoría júnior.

Concentración en el Bike Park de La Fenasosa

El Bike Park de La Fenasosa se encuentra ubicado en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Mariola y cuenta con distintos circuitos para distintos niveles en sus casi 1.000 hectáreas.

La Selección Española de BTT realizará trabajo de técnica y, posteriormente, se realizarán análisis en vídeo, según informa la organización en un comunicado. Igualmente se efectuarán valoraciones antropométricas, pruebas incrementales de lactato, fuerza y salto y formaciones en psicología y prevención de lesiones.