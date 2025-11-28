El Horneo Eón Alicante se reencuentra con su rival por el ascenso

El Horneo Eón Alicante extrema precauciones en su visita de este sábado al Caserío Ciudad Real (16:30), el otro ascendido de este curso y rival natural del conjunto alicantino en la lucha por la permanencia. Dos equipos que se pelearon hasta el final de la pasada campaña por el billete a Asobal, con ajustadísima victoria eonita, se vuelven a ver las caras, esta vez en el Pabellón Quijote Arena de la ciudad manchega.

Ambos llegan al reencuentro con una precaria condición en la tabla, duodécimo y decimotercero, con el Ciudad Real un punto por encima del Horneo Eón. El aterrizaje en la primera categoría no ha sido fácil para ninguno de los dos equipos. Los ciudadrealeños, pese a las dificultades, han intercalado victorias y derrotas desde el arranque. Los alicantinos, en cambio, han cortado la mala racha desde la llegada de Roi Sánchez, enlazando dos victorias y una derrota por la mínima.

Roi Sánchez persigue su segundo triunfo a domicilio

«No sé muy bien en qué ha cambiado Alicante, pero sí que tienen un equipazo, con hombres como Montoya, Parker, Torriko o Borragán», valoró Santi Urdiales, entrenador rival. Los locales vienen de dos derrotas consecutivas, aunque la última se produjo en un partido de mucho mérito en Logroño. Sufren el hándicap, eso sí, de ser el equipo más goleado en la liga, aún a pesar de que su portero es el quinto con más paradas. El área del Caserío será, por tanto, un campo de tiro para los hombres de Roi Sánchez.

Sin embargo, en el conjunto alicantino tienen claro que el partido habrá que ganarlo con intensidad sobre la pista. Aarón Gutiérrez opina que será un partido muy complicado ante un equipo que «viene haciendo las cosas muy bien en este inicio de temporada».

Tal y como reconoció Roi Sánchez en la previa, la plantilla considera que este encuentro «está marcado en rojo» por lo que supone enfrentarse «al otro ascendido». Además, por «el buen momento» en el que llegan las dos plantillas a este encuentro.

Un rival "muy guerrero"

En el Quijote Arena, el Horneo Eón Alicante se enfrentará a un equipo «muy guerrero» y por ello Gutiérrez pone la clave del triunfo en que «el equipo tiene que estar muy concentrado en pista durante los 60 minutos de partido y salir muy intensos desde el inicio».

Lograr la victoria «supondría un chute de energía tremendo para el equipo ante un rival directo», según reconoce el joven lateral del Eón. Aunque los locales apenas llevan una victoria en su feudo en este curso, el triunfo alicantino sería el primero del historial en el Quijote Arena.