Javier García gana las elecciones del CBM Elche y sucede a Juanjo Ávila como presidente

Javier García se ha proclamado ganador de las elecciones a la presidencia del Club Balonmano Elche, cuyo primer equipo femenino compite en la Liga Guerreras Iberdrola, tras obtener 100 de los 150 votos emitidos, por los 46 logrados por la candidatura de Gregorio Sánchez.

Tras las elecciones, celebradas este jueves, el club abre un periodo de examen e impugnación, en su caso, de las votaciones hasta el próximo lunes 1 de diciembre. La proclamación de la nueva junta directiva del club ilicitano, presidida por Javier García, se hará efectiva un día después si no hubiera impugnación de la votación.

Javier García ha ocupado durante los últimos años el cargo de vicepresidente de la entidad ilicitana y relevará en el cargo a Juanjo Ávila, quien ha estado al frente del club en las últimas temporadas. El mandato de Ávila ha estado acompañado de los mayores éxitos del equipo femenino, que ha logrado los primeros títulos de su historia, como una Copa de la Reina, una Supercopa de España y una EHF Copa Europea, además de varios subcampeonatos de la Liga Guerreras Iberdrola.

Abinzano y Atticgo

El club ilicitano abrirá una nueva etapa en la que los primeros cambios, aparte de la presidencia, de línea continuista, estará en la contratación de un gerente, plaza para la que está muy avanzada la llegada de Javier Abinzano, que fuera presidente del Balonmano Benidorm durante 13 años, hasta mayo de 2023.

Javier Abinzano, expresidente del Club Balonmano Benidorm / DAVID REVENGA

Abinzano, durante esta etapa en Benidorm, consiguió éxitos notables como un subcampeonato de Copa del Rey y varias clasificaciones para competiciones europeas. Ahora todo apunta a que afrontará un nuevo reto que partirá, entre otros asuntos, con la búsqueda de un nuevo patrocinador, ya que el contrato con Atticgo expirá a final de la presente temporada y, en principio, no se va renovar.