Sancionan por dopaje hasta 2029 al judoca olímpico alicantino Salvador Cases

El judoca alicantino Salvador Cases, olímpico en los Juegos de París, ha sido sancionado por dopaje hasta febrero de 2029 tras la publicación oficial de la Agencia Estatal Antidopaje. La Federación Española de judo transmitió el positivo del judoca por Ipamorelina, una suntancia que estimula la hormona del crecimiento y que le acarrea, de momento, una sanción para competir hasta febrero de 2029 y una multa de 3.000 euros. El judoca niega por completo que haya consumido esa sustancia y presentó un recurso del que tiene un juicio en junio en la Audiencia Provincial de Madrid. Salva Cases se sometió a un control tras un entrenamiento antes de los Juegos de París y los resultados llegaron al poco de finalizar la cita olímpica, por lo que pudo participar finalizando en una extraordinaria novena posición. El judoca se defiende con rotundidad de la acusación por dopaje aunque la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte publicó recientemente su castigo junto al de otros deportistas al vulnerar el artículo 20 de la L.O.L.D.D (presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en las muestras biólogicas del deportista). Cases aduce que las muestras analizadas en el control no pertenecen a él, por lo que se muestra tranquilo de cara al juicio en el que está convencido de que su sanción se quedará en un mal sueño y podrá seguir su esperanzadora carrera con normalidad.

El alicantino en pleno combate en París / EFE

En 2023, el alicatino dio uno de los pasos más importantes de su carrera al conquistar la medalla de plata en el Campeonato de Europa de Montpellier, un resultado que confirmó su crecimiento y proyección internacional. Ese mismo año obtuvo también metales en torneos de máximo nivel, como Grand Slams y Grand Prix, reafirmando su presencia habitual en los cuadros finales de los eventos del circuito mundial. Su trayectoria le permitió asegurar la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde debutó con autoridad tras imponerse con ippon en su primer combate. Finalmente, cayó en octavos de final firmando una gran actuación. Su intención era preparar la cita olímpica de Los Ángeles, un objetivo que ahora queda pendiente del juicio del próximo junio. El alicantino tiene en su palmarés tres medallas de bronce en torneos Grand Slam (Turquía, Georgia y Abu Dabi) y dos platas en el Grand Prix de Lisboa.