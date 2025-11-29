Elche y Alicante honran a Filípides en la primera edición de su maratón

Domingo histórico para la provincia. Llega el día en el que las dos principales ciudades, Elche y Alicante, quedarán conectadas por primera vez con la cita atlética con más aura y leyenda que existe, la maratón que rinde tributo a aquellos 42 kilómetros y 195 metros que el soldado griego Filípides recorrió hasta Atenas en el año 490 a.C. para anunciar la victoria de los suyos ante el ejército persa.

Dos mil quinientos años después no hay batallas que dirimir ni guerras que ganar, más allá del reto personal de cada uno de los más de 4.300 atletas que están inscritos para la primera edición de la prueba, que en lo competitivo parte con la legión africana, encabezada por el eritreo Hiskel Tewelde, como favorita, pero en lo popular, lo mollar de este evento, servirá para rendir miles de honores personales a la figura de aquel primer maratoniano que jamás podría imaginar, mientras agonizaba para cantar el triunfo griego, que su nombre quedaría asociado para siempre con una prueba que se practica en todo el planeta. Ahora también en Elche y en Alicante.

Los fondistas eritreos, etíopes y kenianos son la gran atracción de una carrera que se prevé rápida por su recorrido, prácticamente llano y en suave descenso desde Elche, donde está instalada la salida, hasta el puerto de Alicante, donde queda la meta. Tewelde posee el récord nacional de Eritrea de maratón desde 2011, con un tiempo de 2 horas 4 minutos y 35 segundos.

50 países distintos

Un 25% de los participantes proceden de más de 50 países distintos, entre ellos Francia, Reino Unido, México, Estados Unidos o Nueva Zelanda. El trazado es único en España y solo comparable en el mundo al de Boston, por unir dos ciudades distintas. La maratón arrancará desde el Palacio de Altamira de Elche a las 9 horas y concluirá en Alicante.

Once de los 42 kilómetros discurrirán por el casco urbano de Elche (obviamente los iniciales), 20 entre ambas localidades y otros 11 por Alicante, hasta finalizar en el Muelle 12 del puerto. La organización, que corre a cargo del Club Atlético Montemar de Alicante, ha movilizado a 350 voluntarios, y la prueba contará con ocho puntos de avituallamiento y diversas zonas de animación para que el público pueda prestar su aliento y fuerzas a los corredores.

Hiskel Tewelde, atleta eritreo que participará en la maratón Elche-Alicante / INFORMACIÓN

Las medallas conmemorativas de la prueba han sido diseñadas conjuntamente por ambos ayuntamientos e incorporan en su anverso los símbolos más representativos de las dos ciudades: la Dama de Elche y la Cara del Moro del Castillo de Santa Bárbara.