El Real Club de Regatas de Alicante pone en marcha la 59ª edición de su Semana Náutica
El evento reunirá a cerca de 1.000 deportistas entre el 29 de noviembre y el 21 de diciembre
El Real Club de Regatas de Alicante pone en marcha la 59ª edición de la Semana Náutica, uno de los eventos deportivos más emblemáticos del calendario nacional, que reunirá entre el 29 de noviembre y el 21 de diciembre a cerca de 1.000 deportistas en competiciones de mar y pesca repartidas en sus dos sedes: Sede Social y Tiro Pichón.
Este evento, consolidado como un referente, integra todas las disciplinas náuticas del club, desde la vela infantil hasta la pesca deportiva, convirtiéndose en una gran fiesta del deporte en el mar. La edición de 2025 reunirá a participantes procedentes de comunidades como Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid, reforzando así su proyección nacional.
Todas las disciplinas, un solo evento
La Semana Náutica incorpora este año pruebas de Optimist, vela ligera ILCA, pesca, pesca submarina, barco dragón, paddle SUP, kayak, vela crucero, remo y monotipo J22, reuniendo en un mismo programa a deportistas de todas las edades y especialidades.
Además, las regatas de Optimist (29–30 de noviembre) y de vela ligera ILCA (6–8 de diciembre) serán puntuables para sus respectivas Copas Autonómicas, lo que atraerá a numerosos regatistas de alto nivel de todo el país.
Calendario Deportivo:
- Optimist – 29 y 30 de noviembre
- ILCA – 6, 7 y 8 de diciembre
- Pesca – 13 de diciembre
- Pesca submarina – 13 de diciembre
- Barco dragón – 13 de diciembre
- Kayak + Paddle SUP – 14 de diciembre
- Vela Crucero – 14 de diciembre
- Remo – 20 de diciembre
- Monotipo J22 – 20 y 21 de diciembre
Un evento para toda la comunidad náutica
La Semana Náutica del Real Club de Regatas de Alicante se ha convertido en una cita imprescindible que combina tradición, deporte y convivencia. Con 59 ediciones a sus espaldas, la institución mantiene su firme compromiso con la promoción del deporte en el mar y con la proyección de Alicante como referente náutico.
