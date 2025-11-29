Salva Cases: "Nunca me he dopado"

El judoca olímpico alicantino Salva Cases, sancionado hasta 2029 por un caso de dopaje que se encuentra en proceso judicial, ha vuelto a defender públicamente su inocencia y asegura que está preparado para llegar “hasta el final”. El deportista sostiene que el expediente no está cerrado y que la resolución definitiva depende ahora del juicio fijado para junio en la Audiencia Provincial de Madrid.

“Nunca me he dopado, demostraré mi inocencia porque el caso todavía no está cerrado”, afirma rotundamente. Cases sostiene que durante la tramitación del procedimiento disciplinario “se han cometido irregularidades en todo el proceso y se verá en el juicio”, donde confía en que se esclarezcan los hechos.

El alicantino reconoce que los primeros meses tras conocerse la sanción fueron especialmente complicados, aunque asegura que su fortaleza mental ha crecido a medida que avanzaba el proceso. “Al principio fue duro, pero con el tiempo soy más optimista porque no he hecho nada y solo pienso en competir”, explicó.

“Estoy muy tranquilo, esto tiene que solucionarse seguro”, añadió. Cases mantiene intacta su ambición deportiva y afirma estar deseando regresar a la élite: “Tengo ganas de volver al Circuito Mundial y pelear por ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”.

El judoca también subraya el impacto personal y económico que ha tenido para él la sanción provisional. “El mayor daño que se me ha hecho es moral y económico, ya que me han suspendido las subvenciones y las becas”, lamenta. En caso de que la Justicia le dé la razón, asegura que tomará medidas: “Cuando me declaren inocente reclamaré daños y perjuicios”.

A la espera de la vista judicial, Cases continúa entrenando y afirma que su objetivo sigue siendo el mismo: volver a la competición internacional y recuperar su carrera deportiva.