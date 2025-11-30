Éxito rotundo de la primera maratón Elche-Alicante

Terminaron los preparativos y llegó la hora de la verdad en una edición superada a las mil maravillas. La maratón Elche-Alicante, organizada por el Club Atlético Montemar, junto a los Ayuntamientos de ambas ciudades, ha llegado para quedarse tras cerrar un estreno impecable. Gritos, sonrisas y lágrimas hicieron acto de presencia en el muelle 12 del puerto de Alicante durante toda la mañana de domingo, en un día que pasará a la historia del atletismo ilicitano y alicantino.

A las nueve de la mañana tomaron la salida desde Elche cerca de 3500 atletas según fuentes de la organización, una marca que sitúa la prueba como la séptima del país con más participantes en su primer año. De esa cifra, el 15% de los participantes eran mujeres y mientras tanto, el público y los familiares empezaban a aguardar en la ciudad de Alicante la llegada de los valientes.

"Es una carrera que ha llegado para quedarse" José Pedro García — Presidente del Club Atlético Montemar

A medida que pasaba el tiempo, la expectación no hacía más que crecer. Los alcaldes de ambas localidades, Pablo Ruz y Luis Barcala, esperaban también la aparición del primer corredor por la recta final mientras sujetaban la cinta de meta. Primero llegaron las handbikes y a los pocos minutos, enfiló los últimos metros el primer corredor bajo un aluvión de aplausos y vítores. Este fue Kipkirui Langat, quien tras completar los 42 kilómetros con un tiempo de 02:12:54, se convirtió en el primer campeón de la maratón internacional Elche-Alicante. Tras él llegaron Hiskel Tewelde con un tiempo de 02:13:39 y Kenneth Kiprop con otro de 02:13:58. Una carrera veloz en un trazado único en España y solo comparable en el mundo a la maratón de Boston por el hecho de unir dos ciudades distintas.

En la categoría femenina, Ayehu Tesfahun firmó un triunfo cómodo y demoledor frente al resto de rivales. La etíope cruzó la línea de meta con un tiempo de 02:35:03, a más de quince minutos de la segunda clasificada. Esta fue Mercedes Velasco (02:51:53), mientras que la tercera fue Magalie Veron (02:53:09).

Tras las tres más veloces, llegó la hora del grueso de los participantes. Era el momento de los gritos de dolor, las subidas de gemelos y las lágrimas de emoción. Miles de historias abarrotaron el puerto de Alicante en una fiesta del deporte, desde atletas completando los 42 kilómetros descalzos hasta pedidas de mano en la recta final. El muelle 12 se vistió con sus mejores galas para recibir a los héroes de la mejor manera con música, mesas, food-trucks y barras, además de un despliegue tremendo para cuidar el estado físico de los deportistas, exhaustos tras completar la prueba.

Una prueba espectacular

La prueba ha llegado para quedarse y los verdaderos protagonistas, los atletas, coinciden en que la primera maratón internacional Elche-Alicante ha sido un completo éxito. "Estoy acostumbrado a hacer todas las grandes del país y esta, para ser la primera edición, está fenomenal. Está muy bien organizado, mejor que muchas carreras. Ha empezado este año muy bien, yo no me esperaba tanto", declaraba Jesús Ruano, uno de los 3500 atletas que tomaron la salida desde Elche. En la misma línea, comentaba Mari Carmen Sarmiento lo siguiente. "Me ha parecido espectacular. Aún siendo entre dos ciudades, que no ves tanto monumento y tienes que meterte en carretera, me ha parecido el recorrido ideal. He disfrutado muchísimo. Era nuestra primera maratón y había que disfrutarla".

Además del recorrido y de la organización, muchos de los participantes han destacado la presencia de público en ambas ciudades. "El público ha acompañado mucho en los momentos más difíciles, a mí me ha ayudado a llegar al final con buen ritmo", pensaba Omar Del Burgo, mientras que Manuel Bonet manifestaba que "en ningún momento te quedabas solo ni desfallecías porque la gente te iba animando".

"He visto mucha ilusión por ser la primera edición. Estoy muy contento", apuntillaba Federico Hernández. Por otro lado, Nuria Sanz comentaba lo siguiente. "Había mucho avituallamiento, ha ido muy bien todo. El día era perfecto, era mi primera maratón y he conseguido bajar de tres horas y media. El pueblo de Elche nos ha animado mucho y en Alicante estaba todo el mundo en la calle también".

Más de 50 nacionalidades

La mayoría de atletas coincidían en su visión sobre la carrera, al igual que las autoridades presentes en el evento. "Ha sido un éxito absoluto en una jornada histórica. Forma parte del proyecto de eje funcional configurado entre Elche y Alicante, esta vez dentro del deporte. Más de 50 nacionalidades distintas participando en la maratón y un éxito de público, que ha acompañado a los corredores. Se han hecho marcas muy razonables en una carrera que en su primera edición se ha convertido en la séptima con más asistencia de España", señalaba Luis Barcala, alcalde de Alicante.

"Eso dice mucho del interés que suscitan pruebas como estas. Tengo que darle la enhorabuena al presidente de Montemar, porque no era nada fácil hacer un evento como este. También a todos los voluntarios y a todos los ciudadanos de Elche y Alicante, ha sido el mejor público posible. El Ayuntamiento de Alicante va a seguir apostando por esta prueba y por próximas ediciones", sentenciaba el alcalde.

José Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar, tampoco ha podido esconder el orgullo y la felicidad tras el evento. ·Como club estoy muy orgulloso del Ayuntamiento al que pertenezco y al de Elche, pero sobre todo tengo que alabar a la policía local de ambas ciudades. Quiero poner en valor los 440 voluntarios que han estado en la carrera. Nos han ayudado múltiples clubes, es de agradecer. La provincia de Alicante garantiza un tiempo espectacular y así ha sido. Gracias por la confianza depositada en el club, nosotros nos ofrecemos a toda la provincia gracias también a Elche. Es una carrera que ha llegado para quedarse. Cuando Alicante sale a la batalla siempre va a lo máximo".