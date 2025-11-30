¿Has corrido o ido a animar la maratón Elche-Alicante? Búscate en nuestra fotogalería y comenta cómo ha sido la experiencia

La maratón Elche-Alicante ya se puede dar por nacida, tras concluir este domingo con éxito su primera edición, toda una odisea para organizadores, patrocinadores y voluntarios que han visto recompensado el esfuerzo de su trabajo con un evento histórico, que coloca a la provincia en el mapa deportivo con un evento con capacidad de crecimiento a nivel nacional e internacional.

Primer Maratón internacional Elche Alicante Costa Blanca / Matias Segarra

Más de 4.300 atletas estaban inscritos para esta primera edición y han servido como el símbolo de unión de Elche y Alicante, recorriendo las principales vías de ambas ciudades y dando fuerza al camino de unión que debe servir como sinergia para una alianza más fuerte en todos los aspectos, no solo el deportivo.

Además de los mencionados atletas, el evento ha contado con multitud de ciudadanos en las dos localidades que han dado color a la cita y fuerzas a todos los participantes, tanto los que las necesitaban para hacer una buena marca como aquellos a los que ha servido para completar un ejemplar reto personal.

El primer triunfador ha sido el keniano Kipkiriu Langat, pero detrás de él han ido cruzando la línea de meta instalada en el puerto e Alicante un sinfín de atletas. Durante el recorrido en ambas ciudades han estado los fotógrafos de INFORMACIÓN para captar las mejores imágenes, que puedes visionar en nuestra fotogalería.

Estos son los ganadores de la primera Maratón Elche-Alicante /

