El Intercity salva el fin de semana de la provincia

El Intercity, con goles de Nsue y Spieringhs, ha sido este fin de semana el único equipo de la provincia en conseguir la victoria en Segunda RFEF, al superar en el Antonio Solana al filial del Rayo Vallecano. La cruz la han puesto el Ilicitano y el Orihuela, con sendas derrotas en sus feudos, ante San Sebastián de los Reyes y Alcalá. Por último, el Alcoyano firmó tablas en su visita al Terrassa.

Derrota en el descuento

El Ilicitano buscaba hacer bueno en casa el triunfo ante el Moscardó recibiendo al Sanse en otro encuentro con final dramático para los locales. La dinámica en casa del filial sigue siendo todo un misterio y tras una primera parte contenida e igualada, la segunda trajo los goles. Primero golpeó el Sanse en un zarpazo frontal de Ocaña que adelantó a los madrileños. Parecía el Ilicitano poder sacar premio cuando Umaru, a cuatro minutos para el final, anotó el 1-1. En el añadido, una buena resolución de Mario González quebró la esperanza local de prolongar sensaciones positivas.

El Intercity cumple

El Intercity vio puerta a los dos minutos, pero la acción de Pol Roigé fue anulada por fuera de juego. Siguió dominando a un Rayo que acabaría cediendo. A la media hora, asistencia de Roigé y resolución de Nsue para el 1-0. En la reanudación, el Rayo se entonó y tuvo el empate en un balón que Hugo envió al poste. En el tramo final, Spieringhs sentenció con una acción en el área.

Tablas en Terrassa

Empate sin goles del Alcoyano en el Olímpic de Terrassa en un encuentro donde resistió bien el conjunto de Fran Alcoy. El conjunto egarense no estuvo certero de cara a portería y el Alcoyano, algo más timorato arriba, no sacó tajada a sus exiguas aproximaciones. Aunque el Terrassa apretó en busca del triunfo, los alicantinos arrancaron un empate para enlazar cuatro jornadas sumando.

Gol tempranero

El Alcalá se llevó el botín de Los Arcos en un encuentro donde los madrileños rentabilizaron el gol de Nico Sánchez en el arranque. Tras ello el encuentro fue de idas y venidas, con Pantoja evitando el empate. El Alcalá tuvo opciones de sentenciar a la contra en varias llegadas, si bien el solitario gol del primer periodo resultó determinante para la derrota oriolana.