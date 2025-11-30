Kipkiriu Langat se proclama campeón de la primera maratón Elche-Alicante

Éxito rotundo de la primera maratón internacional Elche-Alicante organizada por el Club Atlético Montemar y el Ayuntamiento de ambas ciudades. 3500 atletas tomaron la salida en la ciudad ilicitana y en una carrera veloz, los favoritos ejercieron su papel y completaron un podio totalmente africano. En cabeza llegó el keniano Kipkirui Langat con un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 54 segundos. A la llegada le esperaban los alcaldes de Elche y Alicante, Pablo Ruz y Luis Barcala, junto a una grandísima ovación. Detrás del vencedor apareció el eritreo Hiskel Tewelde con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 39 segundos. El podio lo completó el ugandés Keneth Kiprop, tras completar la prueba en 2 horas, 13 minutos y 58 segundos.

Estos son los ganadores de la primera Maratón Elche-Alicante / Jose Navarro

En la categoría femenina, la primera en cruzar la línea de meta fue la etiope Ayehu Tesfahun con un tiempo de 2 horas, 35 minutos y 3 segundos. El podio lo completaron, a bastante diferencia de la líder, la española Mercedes Velasco (2:51:53) y la francesa Magalie Veron (2:53:09). Con esta buena acogida, el Ayuntamiento de Alicante ya habla de posibles próximas ediciones.