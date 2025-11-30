Victoria épica del Huesitos La Vila en la Copa del Rey

Un ensayo de Nico Ponce transformado posteriormente por Pandelo en el tiempo de descuento dio al Huesitos La Vila una victoria épica ante el Inexo El Salvador en la Copa del Rey. Pese a las bajas, el conjunto de Falu Quirelli tiró de carácter para doblegar a un equipo que jugó una buena segunda parte pero que se vio sorprendido por la capacidad de lucha del equipo local. Los tres ensayos de Asier Redondo, MVP del partido, en la primera parte, encarrilaron el partido en una igualada primera mitad que finalizó con un 28-19. El Huesitos rendía a gran nivel con buenos minutos de Lucas Melian y de Álvaro Vílchez.

Totti Gómez luchando en el partido / David Revenga

Los vileros se atascaron en la segunda parte ante un rival que remontó en unos últimos minutos de gran emoción. El empuje vilero tuvo su efecto y tras un largo ataque en tiempo de descuento, Nico Ponce consiguió un ensayo muy celebrado en El Pantano. Pese a las bajas, el equipo vilero suma su segunda victoria en la Copa del Rey con una brillante actuación. Gran ovación al equipo a la finalización. Falu y Nano Bortondello destacaron el carácter del equipo como clave para conseguir la victoria: “Fuimos fieles a nuestro juego y respetamos el plan. Esta victoria en el últimos suspiro es un gran premio para todos”.