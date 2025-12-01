Bermúdez: “Queremos ganar por Aitana, por Patri, por Salma… y porque esta generación se lo merece”

En la previa de su primera final como seleccionadora absoluta, Sonia Bermúdez compareció con calma y convicción. Habló de las bajas, de fútbol, de emociones y de un grupo que, asegura, está preparado para competir en cualquier escenario. Su discurso, cercano y firme, reflejó el tono de una selección que llega a la final convencida de su camino.

El nombre de Aitana Bonmatí, que se rompió ayer el peroné, apareció pronto. La entrenadora no escondió el impacto emocional del golpe. “Cuando hay una lesión así hay un bajón, te descoloca. Rápidamente hicimos pruebas y vimos que tenía que volver a Barcelona. Ella quería estar aquí y apoyar a sus compañeras. Queremos ganar por ella, también por Patri y por Salma”. Era un mensaje claro: la final también se juega por las que no pueden estar.

El análisis deportivo llegó enseguida, con la mirada puesta en la ida. “Cuando acaba el partido ya estás dándole vueltas, buscando soluciones. Gracias al trabajo del staff, queremos ayudar a las futbolistas. Hemos trabajado mucho. No me sorprendió Alemania; intentaremos tener más la posesión. Sabemos que la gente que viene nos va a ayudar, que el campo va a estar lleno”. Para Bermúdez, el impulso del Metropolitano es parte del plan.

La confianza en el grupo se repitió en varios momentos. “Este equipo está más que capacitado. Mentalmente somos muy fuertes. En el fútbol, de un día para otro tienes que seguir pensando en lo que viene. Las derrotas, cono la de la Euro, forman parte del deporte. El equipo, desde que empezó la Nations, tuvo la mentalidad de llegar a la final y de ganar”. Una convicción que se ha mantenido incluso en los tramos más exigentes del camino.

Sobre el once inicial y la pieza que sustituirá a Aitana, dejó la puerta abierta: “Todavía queda tiempo para decidir. Estamos trabajando para ver lo que vamos a hacer mañana”. Y volvió a subrayar la importancia de las alternativas: “Todos sabemos quién es Aitana, es muy importante para nosotros, pero tenemos 24 futbolistas más capacitadas para salir y darlo todo. Cualquiera de ellas puede hacerlo, así nos lo transmiten en los entrenamientos”.

Hubo también espacio para lo humano. “Café no tengo tiempo, estoy preparando una final. Me encantaría que ganásemos por las futbolistas; creo que se lo merecen. Tenemos una generación que ha luchado mucho para llegar a finales, para darle un giro al fútbol español. Con su juego han conseguido que mañana vengan aquí 70.000 personas, y eso hay que ponerlo en valor”. Bermúdez extendió su deseo al cuerpo técnico y a la estructura federativa: “Me gustaría también por el staff y la gente que trabaja en la RFEF”.

Sobre el partido, fue directa: “Será un partido de detalles. Tener el balón, acumular pases, hacer posesiones largas…Pasará todo por ahí. A nivel mental, seguro que nos ayudará mucho salir al campo y ver a toda la gente que nos apoya: familias, afición”. Considera clave la naturalidad del grupo: “Somos un staff muy cercano, con muchas charlas dentro y fuera del campo”.

Y cuando tocó hablar de la palabra “final”, quiso rebajar el ruido: “La palabra final lleva mucho envoltorio. En el deporte puedes ganar o perder, pero queremos salir orgullosas. Queremos hacer disfrutar a las personas que vengan. Alemania nos va a poner las cosas muy difíciles, pero queremos disfrutarlo porque nunca sabes cuándo vas a jugar otra final”.

Cerró con una reflexión íntima, muy suya: “Estoy tranquila. Me considero una persona tranquila, a veces demasiado. Y quiero dar las gracias por poder jugar aquí una final”. Y una última certeza compartida por todo el vestuario: “Éramos muy conscientes de que, aunque fuese a doble partido, todo se iba a decidir aquí”