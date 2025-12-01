El equipo rojo conquista Sella y hace historia en el Trofeo Divina Aurora a Perxa

La Plaza Mayor de Sella se convirtió este pasado 29 de noviembre en el corazón de la tradición y la emoción con la celebración del Trofeo Divina Aurora a Perxa, un torneo que reunió a cuatro equipos, Verde, Rojo, Violeta y Azul, y que volvió a demostrar que la pelota valenciana en su modalidad de perxa sigue siendo un símbolo vivo de la localidad.

El Trofeo Divina Aurora a Perxa reúne cada año a los mejores jugadores de la provincia en un torneo que no tiene igual en el territorio. Se ha convertido en una cita imprescindible para todos los aficionados, que sueñan con participar no solo por el nivel deportivo que ofrece, sino también por el ambiente único que se respira en Sella.

El equipo verde cayó en la final ante el rojo. / Paul Rathbone

La Plaza Mayor se transforma en un escenario de tradición y emoción, donde cada partida es vivida con intensidad y respeto por la historia de la pelota valenciana. Lo que distingue a este torneo, más allá de la calidad de los enfrentamientos es la calidez con la que son recibidos los jugadores por parte de los aficionados, que hace que cada participante se sienta dentro de esta familia

La competición comenzó con dos semifinales a ocho juegos. La primera, entre los equipos Rojo y Azul, fue un duelo vibrante y muy igualado que mantuvo a los aficionados en tensión hasta el último momento. Con un marcador de 7-7, todo se decidió en el juego final, donde el equipo rojo, vigente campeón, hizo valer su veteranía y se aseguró el pase a la final. La segunda semifinal, entre el equipo Verde y Violeta, arrancó con igualdad, pero pronto el equipo verde tomó el mando y se impuso con claridad, mostrando un juego sólido y efectivo.

La gran final

La gran final enfrentó a los equipos Rojo y Verde. Aunque el conjunto verde ofreció resistencia y momentos de calidad, el peso de la experiencia y el buen hacer del equipo rojo, campeón en las dos ediciones anteriores, se impuso con autoridad. Con esta victoria, los rojos revalidaron el título por tercer año consecutivo, quedándose el trofeo en propiedad y consolidando su hegemonía en el torneo.

El evento reúne a los mejores jugadores de la provincia. / Ivan Gandulla

El Trofeo Divina Aurora a Perxa fue mucho más que una competición deportiva. La Plaza Mayor de Sella se convirtió en un punto de encuentro donde se mezclaron aficionados llegados de toda la provincia, visitantes de paso y vecinos orgullosos de su tradición. Numerosas empresas locales se volcaron en el evento, aportando recursos y apoyo logístico, desde pequeños comercios hasta negocios consolidados, todos queriendo estar presentes en una cita que refuerza la identidad de Sella.

El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas fueron pilares fundamentales en la organización, garantizando que la jornada se viviera como una auténtica celebración comunitaria. Un aspecto destacado fue la implicación del grupo de trabajo que hizo posible el torneo, formado en su mayoría por mujeres aficionadas a la pelota, que han demostrado que este deporte tradicional no entiende de barreras y que su entusiasmo es clave para mantener viva la tradición.

La jornada dejó claro que la pelota valenciana no es solo un deporte, sino un elemento cultural que une generaciones y refuerza el sentimiento de pertenencia. El Trofeo Divina Aurora a Perxa se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario festivo y deportivo de Sella, con la mirada puesta ya en la próxima edición. El eco, los aplausos y la emoción compartida en la Plaza Mayor confirman que este deporte tradicional sigue fuerte en este rincón de la Marina Baixa, gracias al esfuerzo conjunto de jugadores, instituciones, empresas y vecinos.