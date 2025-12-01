El Intercity elige a Legends Global para dirigir la construcción y desarrollo del complejo Alicante Park

El Club de Fútbol Intercity ha elegido a la empresa Legends Global, especializada en servicios 'premium' para recintos y grandes eventos, con el fin de que lidere el desarrollo integral de Alicante Park, el nuevo complejo deportivo y de entretenimiento que acogerá eventos musicales y deportivos y que se construirá en terrenos de Rabasa en la capital alicantina.

Así la mercantil asume el proyecto desde su fase inicial hasta su puesta en marcha, por lo que trabajará en la conceptualización, la rentabilización y el diseño de beneficios y experiencias "de alto valor" para todos los usuarios, aficionados y fans, según ha señalado el club de fútbol en un comunicado.

Además, Legends Global coordinará junto con el estudio de arquitectura "toda la ejecución de las obras, supervisando la construcción desde el inicio hasta su finalización y entregando las instalaciones llave en mano, con los más altos estándares de calidad".

Chus Bueno, consejero del CF Intercity y asesor en el desarrollo de Alicante Park, ha señalado que "es una fantástica noticia que un líder mundial en el sector" quiera acompañar al club "en la construcción y diseño de este gran proyecto". "Es el primer paso de los muchos que estamos dando para que Alicante Park sea una realidad lo antes posible", ha agregado.

Por su parte, el presidente del club, Salvador Martí, ha resaltado la importancia de que "empresas del talento y prestigio de Legends Global quieran formar parte de Alicante Park y de su desarrollo". "Para el CF Intercity y sus accionistas supone un aval que nos reafirma en nuestra voluntad de crear este espacio deportivo y musical, que tendrá un impacto económico muy positivo en Alicante y su provincia", ha asegurado.

El club ha recordado que "Legends Global fue también la empresa responsable de elaborar el plan de negocio de Alicante Park, avalando su viabilidad". El estudio propone la construcción de un espacio multifuncional para conciertos con capacidad superior a 20.000 personas, con escenario permanente y 5.000 asientos fijos. Junto a este recinto, se levantará un estadio de fútbol que estará al servicio de la ciudad y donde el CF Intercity disputará sus partidos oficiales. El informe contempla que el espacio multifuncional pueda acoger hasta 30 conciertos al año.

Inversión de 33 millones

Así, la inversión estimada para la construcción de Alicante Park asciende a 33 millones de euros, incluyendo el desarrollo del recinto y la compra del terreno. Según el plan de negocio, el proyecto prevé una facturación de ocho millones de euros y una generación de beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) superior a "tres millones de euros en el primer año de actividad".

La junta general extraordinaria de accionistas del CF Intercity aprobó una inversión de hasta 60 millones de euros para el desarrollo de Alicante Park. El club cuenta con los terrenos necesarios para la construcción del recinto, ubicados en Rabasa y "estratégicamente situados", con acceso directo a las principales conexiones de autovía, a cinco minutos del centro de la capital alicantina y a diez minutos del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Con Alicante Park pretende "generar un impacto económico anual estimado superior a los 100 millones de euros, considerando los efectos directos y la creación de empleo, que implicaría una masa salarial adicional de entre 15 y 20 millones de euros".

"La combinación de visitantes internacionales, con altos índices de pernoctación y gasto superior, especialmente en meses de baja afluencia turística nacional, consolidará a Alicante como un destino atractivo durante todo el año, generando beneficios económicos significativos, empleo de calidad y un sólido posicionamiento internacional", ha concluido el CF Intercity.