Nicolás Navaro (RCRA) se impone como vencedor absoluto de la 59ª Semana Náutica de Optimist

La 59ª Semana Náutica de Optimist ha sido un éxito deportivo y organizativo en la sede de Tiro Pichón del Real Club de Regatas de Alicante, reuniendo a casi 200 regatistas en dos intensas jornadas de competición, celebradas los días 29 y 30 de noviembre.

La edición ha estado marcada por vientos muy variables, que han oscilado entre suaves brisas de poniente, momentos de calma y la entrada de un viento ligero, con intensidades entre 5 y 8 nudos y constantes roles hacia Jaloque. Estas condiciones han exigido máxima precisión táctica por parte de la flota para completar las pruebas programadas.

Vencedor absoluto

El gran protagonista del fin de semana ha sido Nicolás Navarro (RCRA), que se ha proclamado vencedor absoluto y campeón de la categoría A masculina, confirmando su excelente estado de forma en la clase Optimist.

Otros regatistas de nuestro club que han subido al podio son, en categoría A femenina, Alejandra Sagrado que ha logrado una destacada segunda posición, mientras que en categoría B, Fran Sirvent también ha firmado un sólido segundo puesto.

La entrega de trofeos ha contado con la presencia de autoridades y representantes de la vela autonómica y del club, entre ellos Carlos de Juan, concejal de Movilidad Urbana; Joaquín Valero, presidente de la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist; Antonio de Béjar y Eduardo Revert, vocales de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana; además del presidente del RCRA, Miguel López, y el tesorero José Luis Huertas.

El Real Club de Regatas de Alicante ya se prepara para acoger la próxima cita del calendario: la 59ª Semana Náutica de la clase ILCA, que se celebrará la semana que viene.