El Getafe esquiva un trauma con prórroga en los treintaidosavos de final de la Copa del Rey

El Getafe CF se ha clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE después de ganar por 2-3 y con prórroga al CDA Navalcarnero, y también han pasado de ronda el CA Osasuna, el RCD Mallorca y el Deportivo Alavés tras sus respectivos triunfos contra el CD Ebro (3-5), el CD Numancia (2-3) y el Club Portugalete (0-3).

En el Estadio Mariano González se cerró la tanda de partidos coperos de este martes y se rozó la sorpresa. El Navalcarnero, que milita en el Grupo 5 en la Segunda RFEF, se adelantó en el marcador cuando corría el 6'; Iker Perera aprovechó un robo de balón por la banda derecha, pisó el área rival, esquivó piernas con un recorte y definió raso de puntera.

Al cuarto de hora, Jaime Pérez dobló la ventaja local cabeceando en el área azulona un centro de Mario Jiménez desde la misma banda derecha. El Getafe estaba muy mal y José Bordalás movió piezas de su banquillo en el descanso, lo que se tradujo en el 2-1 de Joselu Pérez en el 69' con un remate a bocajarro tras un centro seco de Javi Muñoz a ras de suelo.

Los getafenses igualaron la contienda con el 2-2 de Mario Martín en el 88', empujando el rebote del larguero tras un cabezazo de Lucas Laso en un córner. El 'Naval' se creció al inició de la prórroga y tuvo Álex Altube un mano a mano que no concretó, pagándolo caro el equipo local por el 2-3 de Jorge Montes en el 111' con un zurdazo potente en carrera.

Borja Mayoral había cuajado ese ataque azulón por la banda derecha y Álex Sancris centró raso en busca de algún compañero; el balón se paseó por el área navalcarnereña y Montes remató según llegaba, rompiendo el sueño local y culminando la remontada de un 'Geta' que estuvo cerca de su cuarta eliminación en esta ronda de las últimas seis temporadas.

Por otra parte, en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, empezó perdiendo Osasuna por un gol de Kevin Soeiro antes del descanso. Sin embargo, los rojillos reaccionaron durante una segunda mitad prolífica de dianas. El empate fue un penalti convertido por Raúl García de Haro, autor también del 1-2 (78') con un remate alto y de cerca tras un centro de Sheraldo Becker.

Marc Prat anotó justo a continuación el 2-2 con un zurdazo picado y poco ortodoxo dentro del área visitante, pero los goles de Moi Gómez y de Becker en los minutos finales despejaron el camino a un Osasuna que, pese a ello, encajó un penalti de Víctor Chárlez en el tiempo añadido y que no amarró su billete a dieciseisavos hasta el 3-5 de Víctor Muñoz.

En Los Pajaritos también tuvo un susto el Mallorca, que en menos de media hora se situó 0-2 con dianas de Javier Llabrés y de Abdón Prats. Redujo distancias Jony González para los sorianos en el 54' y Prats de penalti logró el 1-3 (64'), si bien el Numancia apretó luego espoleado por el 2-3 de Fabrizio Danese en un barullo, aunque sin premio final.

Mientras, el Alavés solventó mejor su visita a La Florida porque en el minuto 3 se adelantó con gol de Carlos Vicente, latigazo de diestra. En el 71' robó una pelota Toni Martínez, apuró hasta línea de fondo y su centro raso provocó un autogol de Gorka 'Tapi'. Sentenció el 0-3 de Toni Martínez en el tiempo de alargue, a placer tras pase de Carlos Vicente.

Por último, también consiguieron su billete para dieciseisavos la SD Huesca y el CD Guadalajara gracias a sus victorias frente al Racing de Ferrol por 0-2 y ante la AD Ceuta por 1-0, respectivamente.